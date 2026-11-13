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Баскетбол 13 листопада 2026 · 13:49

"Черкаські Мавпи" підсилились американським захисником

Джейдон Слек приєднався до черкаського клубу після виступів за п'ять університетських команд у США
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Черкаські Мавпи" підсилились американським захисником
"Мавпи" підсилились американським захисником (Фото: jaeeerockk, Instagram)

"Черкаські Мавпи" оголосили про підписання американського баскетболіста Джейдона Слека. 198-сантиметровий захисник останній сезон провів у складі North Carolina Central University, де взяв участь у 31 матчі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну пресслужбу БК "Черкаські Мавпи".

Слек має досвід виступів за п'ять університетських команд

Новачок черкаського клубу народився у Форт-Верті, штат Техас. Його зріст становить 198 см, а вага - 95 кг. На майданчику американець виступає на позиції захисника.

Упродовж кар'єри на університетському рівні в США Слек представляв Northwestern State, Temple College, Southeastern Oklahoma State, West Virginia State та North Carolina Central University.

Найуспішнішим для баскетболіста став період у West Virginia State. За підсумками виступів за цю команду він потрапив до першої символічної збірної конференції Mountain East.

Статистика американця в останньому сезоні

Сезон-2025/26 Джейдон Слек провів у North Carolina Central University. У 31 матчі він 10 разів виходив у стартовому складі та в середньому набирав 8,7 очка, робив 2,7 підбирання, віддавав 0,7 передачі та виконував 0,6 перехоплення за 21 хвилину на майданчику.

Реалізація кидків із гри американця становила 41,8%. Найрезультативніший матч сезону Слек провів проти MACU, набравши 32 очки та оформивши 11 підбирань.

Тепер баскетболіст продовжить кар'єру в Україні та захищатиме кольори "Черкаських Мавп".

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Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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