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Футбол 13 листопада 2026 · 10:23

Скалоні залишиться біля керма Аргентини та підписав новий довговтроковий контракт

Аргентинська футбольна асоціація продовжила контракт із наставником, який привів збірну до чемпіонства світу та двох перемог на Кубку Америки
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Скалоні залишиться біля керма Аргентини та підписав новий довговтроковий контракт
Скалоні продовжив контракт з альбіселесте (Фото: AFA)

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні продовжив контракт із національною командою до 2030 року. Про нову угоду офіційно повідомила Аргентинська футбольна асоціація.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію футболу Аргентини.

Скалоні залишиться тренером Аргентини ще на чотири роки

Попередній контракт 48-річного фахівця спливав наприкінці 2026-го року. Після завершення чемпіонату світу Скалоні не давав однозначної відповіді щодо свого майбутнього на чолі збірної, однак тепер сторони домовилися про продовження співпраці.

За новою угодою аргентинець готуватиме команду до чемпіонату світу-2030. Також під його керівництвом збірна захищатиме титул чемпіона Південної Америки на Кубку Америки-2028.

Три великі титули та фінал ЧС-2026

Скалоні очолив збірну Аргентини у 2018-му році й за цей час перетворив її на одну з найуспішніших національних команд світу.

Під його керівництвом "альбіселесте" виграли три великі міжнародні турніри: чемпіонат світу-2022 у Катарі та два поспіль Кубки Америки - у 2021-му та 2024-му роках.

На чемпіонаті світу-2026 аргентинці вдруге поспіль дісталися фіналу, але цього разу поступилися Іспанії з рахунком 0:1.

Загалом від моменту призначення Скалоні збірна провела 111 матчів: здобула 86 перемог, 14 разів зіграла внічию та зазнала 11 поразок.

Аргентина продовжує виступи без Мессі

Після чемпіонату світу аргентинці провели три товариські матчі та здобули три розгромні перемоги. Команда обіграла Болівію (4:0), Буркіна-Фасо (7:0) та Бенін (3:0), забивши загалом 14 м'ячів і не пропустивши жодного.

Поєдинок проти Беніну став останнім у складі національної команди для Ліонеля Мессі. Володар восьми "Золотих м'ячів" завершив кар'єру у збірній Аргентини.

Наступним суперником команди Скалоні стане Уругвай. Товариський матч відбудеться в суботу, 14 листопада, о 01:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли про потенційне повернення до тренерської діяльності Пепа Гвардіоли - іспанець може очолити збірну США.

Теги: Футбол Збірна Аргентини
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