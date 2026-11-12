Гвардіола готується до гучного повернення через ситуацію з "Манчестер Юнайтед"

Пеп Гвардіола може повернутися до тренерської роботи на чолі збірної США. Американська федерація футболу готова зробити іспанського фахівця одним із головних кандидатів, якщо Маурісіо Почеттіно залишить національну команду заради "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Athletic .

Гвардіола може замінити Почеттіно у збірній США

За інформацією джерел, обізнаних із ситуацією, Пеп Гвардіола є одним із кандидатів, яких Американська федерація футболу розглядає на різних етапах внутрішнього процесу пошуку тренера.

Інтерес до іспанця може стати особливо актуальним, якщо Маурісіо Почеттіно залишить збірну США. Раніше стало відомо, що аргентинець є пріоритетним кандидатом "Манчестер Юнайтед" на заміну Майклу Карріку, якщо англійський клуб вирішить змінити головного тренера.

Водночас перемовини з Гвардіолою навряд чи будуть простими. Іспанець залишається одним із найавторитетніших тренерів світового футболу, але останнім часом не демонстрував особливого бажання швидко повертатися до роботи.

Чому Гвардіола може зацікавитися роботою зі збірною США

Попри складність потенційних переговорів, у Гвардіоли вже були контакти з американською федерацією. Крім того, фахівець неодноразово позитивно висловлювався про можливість роботи у США.

Після відходу з "Барселони" у 2012-му році іспанець провів рік у Нью-Йорку, де жив разом із родиною під час тренерської паузи. А у 2024-му, коментуючи призначення Почеттіно на посаду головного тренера збірної США, Гвардіола назвав країну цікавою можливістю для побудови довгострокового проєкту.

"США - це захопливе місце для того, щоб спробувати побудувати проєкт на багато років і вивести національну команду на наступний рівень. Потенціал США є завдяки кількості людей, спорту тощо", - заявляв тренер.

Інтерес американців до Гвардіоли має давню історію. Колишній президент федерації Саніл Гулаті підтримує хороші стосунки з іспанцем і ще багато років тому вперше запропонував йому розглянути можливість очолити національну команду.

Коли збірна США може розпочати пошук нового тренера

Наразі головним завданням федерації залишається підготовка команди до найближчих матчів. Збірна США має зіграти проти Гаїті у чвертьфіналі Ліги націй КОНКАКАФ. Станом на 11 листопада Почеттіно продовжував керувати тренуваннями та, як очікується, залишиться на посаді під час цих поєдинків.

Після цього в американської федерації буде приблизно чотири місяці для пошуку нового наставника та переговорів із потенційними кандидатами. У грудні збірна планує провести тренувальний збір переважно з футболістами, які виступають у внутрішньому чемпіонаті, поза офіційним міжнародним вікном. Наступні матчі команди заплановані лише на березень.

Таким чином, у разі відходу Почеттіно в Гвардіоли буде достатньо часу для переговорів і ухвалення рішення щодо можливого повернення до тренерської роботи.