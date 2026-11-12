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Теніс 12 листопада 2026 · 07:48

Світоліна здійснила камбек на Підсумковому турнірі і зберегла шанси на півфінал

Еліна поступилася Кароліні Муховій у першому сеті, але зуміла переломити хід матчу та здобути важливу перемогу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна здійснила камбек на Підсумковому турнірі і зберегла шанси на півфінал
Світоліна зберігає шанси на продовження боротьби на турнірі (Фото: Getty Images)

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі WTA-2026. У другому турі групового етапу вона у трьох сетах обіграла представницю Чехії Кароліну Мухову та зберегла шанси на вихід до півфіналу змагань.

Про перебіг та результат зустрічі повідомляє Sport RBC.UA.

WTA Finals 2026. Груповий етап, 2-й тур

Еліна Світоліна (Україна) - Кароліна Мухова (Чехія) - 3:6, 6:2, 6:2.

Світоліна поступилася в першому сеті, але перехопила ініціативу

Матч розпочався з упевненої гри тенісисток на власних подачах, однак згодом Мухова захопила перевагу та виграла п'ять із наступних шести геймів, двічі реалізувавши брейк та зрештою забрала першу партію.

Після завершення першого сету обом тенісисткам знадобилася медична допомога. Світоліна взяла медичний тайм-аут через проблеми з ногою, а Мухова продовжила матч із пов'язкою на зап'ясті.

У другій партії українка поступово перехопила контроль над грою. Після чотирьох стартових геймів, у яких тенісистки втримали свої подачі, Еліна реалізувала брейк і вийшла вперед. Згодом вона ще раз взяла подачу суперниці, а потім упевнено подала на сет - 6:2.

Українка впевнено завершила вирішальний сет

У третій партії Світоліна продовжила домінувати на корті. Перший брейк українка оформила вже в третьому геймі, а в сьомому знову виграла подачу Мухової.

Після цього Еліні залишалося лише захистити власну подачу, з чим вона впоралася. За статистикою, у другій партії Світоліна виконала 12 віннерів проти п'яти у суперниці. У першому сеті перевага за цим показником була на боці Мухової - сім проти п'яти.

Світоліна зберігає шанси на півфінал WTA Finals

Ця перемога стала для Світоліної першою на Підсумковому турнірі з 2019-го року. Тоді українка дійшла до фіналу змагань.

Також Еліна здобула четверту перемогу над Муховою на рівні основної сітки WTA. Загальний рахунок особистих зустрічей тенісисток тепер становить 4:1 на користь українки.

Після двох турів Світоліна має одну перемогу та одну поразку. У турнірній таблиці групи вона посідає третє місце, поступаючись Міррі Андрєєвій та Аріні Сабалєнці, які мають по одній перемозі після одного зіграного матчу. Мухова з двома поразками залишається останньою.

До півфіналу Підсумкового турніру вийдуть дві найкращі тенісистки групи. Наступною суперницею Світоліної стане "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Їхній матч запланований на п'ятницю, 13 листопада.

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк програла Джессіці Пегулі на Підсумковому турнірі та втратила шанс на півфінал.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
Головні матчі
WTA Finals 11 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Кароліна Мухова
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