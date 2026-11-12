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Теннис 12 ноября 2026 · 07:48

Свитолина совершила камбек на Итоговом турнире и сохранила шансы на полуфинал

Элина уступила Каролине Муховой в первом сете, но сумела переломить ход матча и одержать важную победу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина совершила камбек на Итоговом турнире и сохранила шансы на полуфинал
Свитолина сохраняет шансы на продолжение борьбы на турнире (Фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA-2026. Во втором туре группового этапа она в трех сетах обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову и сохранила шансы на выход в полуфинал соревнований.

О ходе и результате встречи сообщает Sport RBC.UA.

WTA Finals 2026. Групповой этап, 2-й тур

Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 3:6, 6:2, 6:2.

Свитолина уступила в первом сете, но перехватила инициативу

Матч начался с уверенной игры теннисисток на собственных подачах, однако впоследствии Мухова завоевала преимущество и выиграла пять из следующих шести геймов, дважды реализовав брейк и в конце концов забрала первую партию.

После завершения первого сета обеим теннисисткам понадобилась медицинская помощь. Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой, а Мухова продолжила матч с повязкой на запястье.

Во второй партии украинка постепенно перехватила контроль над игрой. После четырех стартовых геймов, у которых теннисистки удержали свои подачи, Элина реализовала брейк и вышла вперед. Впоследствии она еще раз взяла подачу соперницы, а затем уверенно подала на сет – 6:2.

Украинка уверенно завершила решающий сет

В третьей партии Свитолина продолжила доминировать на корте. Первый брейк украинка оформила уже в третьем гейме, а в седьмом снова выиграла подачу Муховой.

После этого Элине оставалось лишь защитить свою подачу, с чем она справилась. По статистике, во второй партии Свитолина выполнила 12 виннеров против пяти у соперницы. В первом сете преимущество по этому показателю было на стороне Муховой – семь против пяти.

Свитолина сохраняет шансы на полуфинал WTA Finals

Эта победа стала для Свитолиной первой на Итоговом турнире с 2019 года. Тогда украинка дошла до финала соревнований.

Также Элина добилась четвертой победы над Муховой на уровне основной сетки WTA. Общий счет личных встреч теннисисток теперь составляет 4:1 в пользу украинки.

После двух туров Свитолина имеет одну победу и одно поражение. В турнирной таблице группы она занимает третье место, уступая Мирри Андреевой и Арине Сабаленке, имеющим по одной победе после одного сыгранного матча. Мухова с двумя поражениями остается последней.

В полуфинал Итогового турнира выйдут две лучшие теннисистки группы. Следующей соперницей Светолиной станет "нейтральная" Арина Сабаленко. Их матч запланирован на пятницу, 13 ноября.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк проиграла Джессике Пегуле на Итоговом турнире и упустила шанс на полуфинал.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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