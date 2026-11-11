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Баскетбол 11 ноября 2026 · 22:48

Рывок с первых минут: женская сборная Украины ярко стартовала в отборе на Евробаскет-2027

"Сине-желтые" одержали важную победу на выезде
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Рывок с первых минут: женская сборная Украины ярко стартовала в отборе на Евробаскет-2027
Матч Люксембург – Украина (фото: ФИБА)

Женская сборная Украины по баскетболу успешно начала выступления во втором раунде квалификации на Евробаскет-2027. В стартовом поединке украинские баскетболистки одержали гостевую победу над национальной командой Люксембурга.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Решающий рывок на старте

Украинки захватили инициативу с первых минут, совершив стартовый рывок 13:0. Хотя хозяйкам площадки удалось немного сократить отставание, после первой четверти "сине-желтые" побеждали с преимуществом в 11 очков - 20:9.

Во второй и третьей 10-минутках Люксембург сопротивлялся и перед заключительным отрезком сократил отставание до 5 пунктов. Однако в финальной четверти сборная Украины снова добавила в агрессии и довела матч до победы со счетом 64:52.

Самым результативным игроком встречи стала Алина Ягупова, которая принесла Украине 20 очков. Еще 18 пунктов добавила Татьяна Юркевич.

Отбор на Евробаскет-2027. Второй раунд. Группа М

Люксембург – Украина – 52:64 (9:20, 16:11, 14:13, 13:20)

Турнирное положение и следующие матчи

Одержанная победа позволила женской сборной Украины занять второе место в турнирной таблице группы. Лидером квартета стала сборная Франции, которая в другом матче дня разгромила Великобританию со счетом 104:57.

К завершению ноябрьского игрового окна украинки проведут еще два поединка. В субботу, 14 ноября, "сине-желтые" сыграют на выезде против Великобритании (начало в 18:00 по киевскому времени), а во вторник, 17 ноября, в Риге будут принимать Францию (в 15:00).

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Теги: Баскетбол Сборная Украины
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