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Футбол 11 ноября 2026 · 19:48

Финал на нервах: украинки вырвали историческое "золото" юношеской Олимпиады в футзале

"Сине-желтые" сломили сопротивление Венесуэлы в экстратайме
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Финал на нервах: украинки вырвали историческое "золото" юношеской Олимпиады в футзале
Сборная Украины по футзалу (фото: НОК Украины)

Девичья сборная Украины по футзалу впервые в истории завоевала золотую медаль на юношеских Олимпийских играх-2026. В напряженном финальном поединке против команды Венесуэлы наша сборная демонстрировала характер на протяжении всего матча и одержала победу в дополнительное время.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Драма с семью голами

Матч начался с активного давления украинок, и уже на 7-й минуте Маргарита Ручка открыла счет, удачно сыграв на добивании. Впрочем, соперницы смогли отыграться еще до перерыва. Сразу после старта второго тайма "сине-желтым" понадобилось всего 7 секунд, чтобы снова выйти вперед благодаря второму точному удару Ручки.

Развязка основного времени получилась очень напряженной: Венесуэла второй раз сравняла счет, но за четыре минуты до конца Ева Щавинская вывела Украину вперед – 3:2.

Казалось, что победа уже в кармане, однако соперницы за 20 секунд до финального свистка снова восстановили паритет. Все решилось в изнурительных экстрамаймах, где победный и исторический гол забила Аделина Власенко с передачи Ангелины Запорожец - 4:3.

Юношеские Олимпийские игры-2026. Футзал. Девушки. Финал

Украина – Венесуэла – 4:3 (дополнительное время)

Голы: Ручка, 7, 21, Щавинская, 36, Власенко, 42 – Пас, 16, Гутельяс, 31, Агилар, 40.

Историческое достижение и 8-я медаль Украины

Этот успех стал уникальным для отечественного футзала, ведь украинские девушки до этого ни разу не пробивались на юношеские Олимпийские игры с момента дебюта этого вида спорта в 2018 году. Символично, что в течение турнира украинки дважды встречались с Венесуэлой и в обоих случаях вырывали победу именно в дополнительное время.

Благодаря этому "золоту" в активе сборной Украины на юношеских Олимпийских играх-2026 уже восемь наград: 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Также сегодня украинская боксерша Евангелина Петрук завоевала историческую бронзовую медаль юношеской Олимпиады.

Теги: Футбол Сборная Украины
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