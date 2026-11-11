rbc.ua
UA | RU
Среда, 11 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Официально: Гуцуляк подписал контракт с участником Лиги чемпионов
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 11 ноября 2026 · 17:21

Официально: Гуцуляк подписал контракт с участником Лиги чемпионов

Вингер сборной Украины подписал двухлетнее соглашение и станет самым дорогим игроком чемпионата
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Официально: Гуцуляк подписал контракт с участником Лиги чемпионов
Алексей Гуцуляк нашел новый клуб (фото: instagram.com/fc__ordabasy)

Алексей Гуцуляк официально нашел новый клуб. 28-летний футболист подписал двухлетнее соглашение с казахстанским "Ордабасы", который в нынешнем сезоне оформил "золотой дубль" и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

Что известно о трансфере

Алексей Гуцуляк покинул "Полесье" летом 2026 года в статусе свободного агента по истечении срока действия соглашения, которое стороны решили не продлевать. За житомирский клуб вингер выступал в течение двух сезонов, после чего долгое время находился в поисках новой команды.

У Гуцуляка уже был небольшой опыт выступлений за пределами Украины. В сезоне-2016/17 он на правах аренды из львовских "Карпат" защищал цвета "Вильярреала С" – третьей команды испанского клуба.

По словам совладельца "Ордабасы" Бейбита Алибекова, 28-летний украинец станет самым дорогим и высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Казахстана.

По информации пресс-службы команды, стороны заключили двухлетнее соглашение.

Перспектива в Лиге чемпионов и когда дебют

Поскольку официальный футбольный сезон в Казахстане уже завершился, Гуцуляк сможет дебютировать за новый клуб в официальных турнирах только в марте 2027 года.

"Ордабасы" завоевал титул чемпиона страны и получил путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Таким образом, у украинского вингера будет шанс выйти на поле в самом престижном клубном турнире Европы уже в летней квалификации.

Ранее мы писали, что питомец "Карпат" получил гражданство Польши.

Теги: Футбол
Главные матчи
WTA Finals 11 ноября 22:00
Элина Свитолина - : - Каролина Мухова
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Два гола за минуту перевернули игру: Украина вырвала победу у Израиля Два гола за минуту перевернули игру: Украина вырвала победу у Израиля Побывала в нокдауне, но забрала медаль: украинка вписала свое имя в историю юношеской Олимпиады Побывала в нокдауне, но забрала медаль: украинка вписала свое имя в историю юношеской Олимпиады "Любите футбол в себе, а не себя в футболе": Сергей Федоров – о "Динамо", сборной Украины и Лобановском "Любите футбол в себе, а не себя в футболе": Сергей Федоров – о "Динамо", сборной Украины и Лобановском
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель