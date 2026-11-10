Воспитанник "Карпат" вместе с семьей получил гражданство Польши

Воспитанник "Карпат" Иван Желизко получил польское гражданство вместе со своей семьей. Это потенциально открывает украинскому полузащитнику возможность выступать за национальную сборную Польши, ведь на взрослом уровне за команду Украины он еще не играл.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на польское издание Meczyki и журналиста Мацея Сломински.

Желизко получил польское гражданство

Украинский полузащитник Иван Желизко вместе с семьей получил гражданство Польши. Сам футболист пока не комментировал решение.

В то же время, польский паспорт потенциально позволяет ему рассматривать вариант с выступлениями за национальную сборную Польши.

Желизко представлял юношеские и молодежные сборные Украины, однако за главную команду страны не дебютировал.

От "Карпат" до чемпионата Болгарии

Желизко начинал футбольный путь в системе львовских "Карпат", а с 2019 года выступает за границей. За это время он поиграл в Чехии, Латвии и Польше.

Летом 2026 года украинский хавбек покинул польский чемпионат и перебрался в Болгарию, где стал футболистом "Лудогорца". Команду возглавляет бывший наставник донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич.

После перехода Желизко провел за болгарский клуб четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Может ли Желизко выступать за Польшу.

Получение польского гражданства открывает для полузащитника возможность представлять Польшу на международном уровне. Впрочем, пока неизвестно, заинтересован ли сам футболист в таком варианте.

Ранее Желизко говорил о желании прогрессировать в клубном футболе и не исключал мечты о вызове в сборную Украины.