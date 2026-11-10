rbc.ua
UA | RU
Вторник, 10 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Воспитанник "Карпат" вместе с семьей получил гражданство Польши
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 10 ноября 2026 · 16:33

Воспитанник "Карпат" вместе с семьей получил гражданство Польши

Украинский полузащитник ранее выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, но еще не дебютировал за национальную команду
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Воспитанник "Карпат" вместе с семьей получил гражданство Польши
Железко недавно перебрался из Польши в Болгарию (Фото: ivanzhelizko, Instagram)

Воспитанник "Карпат" Иван Желизко получил польское гражданство вместе со своей семьей. Это потенциально открывает украинскому полузащитнику возможность выступать за национальную сборную Польши, ведь на взрослом уровне за команду Украины он еще не играл.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на польское издание Meczyki и журналиста Мацея Сломински.

Желизко получил польское гражданство

Украинский полузащитник Иван Желизко вместе с семьей получил гражданство Польши. Сам футболист пока не комментировал решение.

В то же время, польский паспорт потенциально позволяет ему рассматривать вариант с выступлениями за национальную сборную Польши.

Желизко представлял юношеские и молодежные сборные Украины, однако за главную команду страны не дебютировал.

От "Карпат" до чемпионата Болгарии

Желизко начинал футбольный путь в системе львовских "Карпат", а с 2019 года выступает за границей. За это время он поиграл в Чехии, Латвии и Польше.

Летом 2026 года украинский хавбек покинул польский чемпионат и перебрался в Болгарию, где стал футболистом "Лудогорца". Команду возглавляет бывший наставник донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич.

После перехода Желизко провел за болгарский клуб четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Может ли Желизко выступать за Польшу.

Получение польского гражданства открывает для полузащитника возможность представлять Польшу на международном уровне. Впрочем, пока неизвестно, заинтересован ли сам футболист в таком варианте.

Ранее Желизко говорил о желании прогрессировать в клубном футболе и не исключал мечты о вызове в сборную Украины.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок сборной Португалии попал в заявку украинской молодежки .

Теги: Футбол
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Риск – 99%": Кириченко об угрозе для Украины из-за возвращения России в хоккей "Риск – 99%": Кириченко об угрозе для Украины из-за возвращения России в хоккей Известный динамовец рассказал о проблемах со здоровьем у Блохина: что беспокоит легенду Известный динамовец рассказал о проблемах со здоровьем у Блохина: что беспокоит легенду Хирн назвал следующую цель Джошуа после боя с Фьюри: реванш с британским супертяжем Хирн назвал следующую цель Джошуа после боя с Фьюри: реванш с британским супертяжем
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель