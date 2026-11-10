"Риск – 99%": Кириченко об угрозе для Украины из-за возвращения России в хоккей

Возвращение российских сборных на международную хоккейную арену может иметь серьезные последствия для Украины. Международная федерация хоккея (IIHF), по оценке украинской стороны, уже создает прецеденты для реинтеграции России, причем эти процессы могут происходить за счет других национальных команд.

Россиян возвращают: что происходит за кулисами IIHF

– Что сейчас действительно происходит в мировом хоккее с вопросом возвращения России и Беларуси? На каком этапе этот процесс находится, какие решения уже приняты, а какие впереди?

– На данный момент, если говорить коротко, происходит тихая реинтеграция российских команд в мировое хоккейное сообщество. Именно российских сборных команд, пока не белорусских. Относительно возвращения белорусов, решение было принято еще во время ежегодного конгресса Международной федерации в Цюрихе. Это решение Совета, имплементированное конгрессом, все было сделано очень быстро, чуть ли не "на колене", по возвращению их на уровне U-18 у мужчин и привлечении к выступлению на соревнованиях среди женщин.

Следует отметить, что после решения Международного арбитражного суда (CAS) IIHF сделала два заявления. В первом она сказала, что не согласна с решением CAS и в ближайшее время соберется заседание Совета, чтобы принять решение, как жить дальше и что делать в этой ситуации.

Второе заявление вышло недавно, 4 ноября. И в нем было сказано, что уже работает Совет IIHF, но решение все еще не принято. И почему-то была упомянута сборная Беларуси, которая никакой стороной не фигурировала в решении CAS – оно касалось только команды России.

Но почему-то IIHF решила сделать заявление, что национальная и молодежная сборная Беларуси не будет участвовать в чемпионатах мира 2027 года.

– Можно ли говорить о том, что международное хоккейное сообщество постепенно готовит почву для их полноценного возвращения?

– В субботу появилась новость на сайте швейцарской федерации, где говорится, что федерация получила расписание своих матчей на молодежном чемпионате мира, где сборную Норвегии заменила сборная России. В декабре эти соревнования пройдут в Канаде.

Канада, в свою очередь, еще неделю назад выразила свою государственную позицию, что визы давать россиянам они не планируют и вообще не хотят видеть россиян среди участников своего молодежного чемпионата мира.

После Швейцарии свое заявление сделала и Норегия, которая подтвердила информацию относительно того, что их не видят среди числа участников элитного дивизиона. Напомним, что Норвегия – команда с самым низким рейтингом среди всех участников молодежного чемпионата мира.

В субботу, во второй половине дня, участники дивизиона 1А, где выступала национальная сборная Украины, получили письмо от IIHF и не от какого-то конкретного должностного лица, а из общего почтового ящика. В тексте сообщения говорилось о том, что происходит реинтеграция команды России и что команда Норвегии как команда с самым низким рейтингом на уровне U-20 будет опущена в дивизион 1А. Соответственно формат чемпионата мира в дивизионе 1А будет предусматривать участие 7 команд.

– Интересный поворот…

– Дальше – еще интереснее. В понедельник, через два дня после этого, было созвано совещание среди команд из дивизиона 1А: тех шести, которые должны были играть, плюс команда Норвегии, которая мягко говоря, неожиданно для самих себя получила "подарок" в виде отстранения от элитного дивизиона и перевода в дивизион 1А. На этом совещании предлагалось обсудить расписание, проект которого был подготовлен заранее. Он был отправлен командам.

Совещание состоялось в понедельник, чтобы во вторник формально согласовать расписание, опубликовать его и выйти с этим в публичную коммуникацию. Сборная Украины как участница этого соревнования была представлена на этом совещании. Когда дошла речь до выражения мнений на этот счет, мы, конечно же, подняли вопрос: на основании чего произошла такая замена для сборной Норвегии? Поскольку еще в 2022 году IIHF приняла решение, что вопрос реинтеграции России и Беларуси в мировое хоккейное сообщество будет приниматься исключительно Советом Международной Федерации хоккея. То есть, когда будет принято такое решение, Совет разработает механизм их возвращения. Это записано в документах, доступных в открытых источниках.

Кроме того, там было сказано, что при этом реинтеграция сборных команд России и Беларуси предполагает сохранение количественных показателей команд-участниц в дивизионах. То есть, в случае молодежного чемпионата мира, элитный дивизион должен остаться в формате 10 команд, дивизион 1А – в формате шести команд и так далее. То есть, как сборная Норвегии может быть седьмым участником – мягко говоря, не совсем понятно.

– Словом, во IIHF нарушают свои же правила.

– Также в 2026 году, на ежегодном конгрессе в Цюрихе, конгресс IIHF (высший орган управления) проголосовал и принял решение об изменении формата проведения соревнований в дивизионах, всех ниже элитного. Команды делятся на подгруппы, играют в новом формате и это должен быть первый сезон в таком формате. Так вот, все соревнования в мире пройдут именно по такому формату, кроме 1 дивизиона, группы А.

Соответственно, у украинской стороны возник прямой вопрос к представителям IIHF: есть ли решение Совета Международной Федерации хоккея, что Россию возвращают в элитный дивизион на уровне U-20, а Норвегию опускают на 1А? Есть ли процедура этой реинтеграции России в мировое хоккейное сообщество? Есть ли решение относительно того, что Совет Международной Федерации хоккея наплетал на решение Конгресса относительно количества команд-участниц и системы проведения соревнований в дивизионах?

– И что они ответили?

– Мы услышали очень интересный ответ: такого решения нет. На вопрос: "А на основании чего мы тогда получили документы, что Норвегия становится седьмой командой в дивизионе 1А?", было сказано, что есть решение CAS, которое IIHF обязано выполнять. Мы сказали: "Окей, но есть ли в решении CAS речь о том, что Норвегию надо опустить вниз?" Украину в элитном дивизионе и на другие команды в других видах спорта, к которым это относится.

Было сказано, что конечно же, в решении CAS речи о понижении Норвегии в дивизионе речи не было. И такие решения исключительно в компетенции Совета Международной Федерации хоккея. Но ведь самого решения нет!

"Разделяй и властвуй": как IIHF пытается обойти сопротивление других стран

– Хорошо, допустим, есть эта коллизия. Насколько решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу IIHF изменило ситуацию? Действительно ли Международная федерация хоккея оказалась под юридическим давлением и должна пересмотреть свое отношение к российским сборным?

– Решение CAS изменило ситуацию коренным образом. IIHF боится или делает вид, что боится возможного невыполнения решения CAS. Это может нести за собой последствия, потому что это высшая инстанция, решение которой нигде нельзя обжаловать. Это может повлечь за собой санкции вплоть до исключения вида спорта из программы Олимпийских игр. Хотя все начинается с каких-либо финансовых штрафов или предупреждений. Собственно, это отдельная и достаточно длинная история.

Есть ли определенное юридическое давление? Действительно, оно существует, но с другой стороны, Международная Федерация очень странно ведет себя, в поисках вариантов выполнения решения CAS даже плюя на собственные документы, устав, решение высшего законодательного органа. Это создает определенный правовой нигилизм. Понимаю, что решение CAS может кому-то нравиться, а кому-то нет, но выполнять его нужно тоже правовым способом.

Международная Федерация боится это делать правовым способом. Почему? Потому что еще не до конца понимает последствия своих решений. Поэтому где-то прощупывает почву и ищет разные варианты.

– Несколько странное поведение IIHF, не правда ли?

– Вообще не очень хочется грешить на представителей IIHF, но есть очень много косвенных свидетельств того, что все понимали эту ситуацию и некоторые даже к ней серьезно готовились с точки зрения возвращения россиян. Почему-то администрация Международной Федерации согласилась на ускоренное рассмотрение дела. Хотя, по-моему, в данном случае IIHF была максимально заинтересована в затягивании дела. Чем дольше оно будет затягиваться, тем меньше шансов на то, что потребуется имплементировать это решение по ходу сезона.

Потому что сейчас, как вы знаете, проходит чемпионат мира среди женщин. И если бы это решение CAS было вынесено месяц или полтора назад, то оно затрагивало бы и этот турнир, куда нужно было бы вернуть сборную России. А так он начался фактически через 2-3 дня после решения CAS и ни у кого не возникло мнения, что нужно вернуть команду на этот турнир. Все понимали, что это нереально и даже в самом суде говорили, что возвращение россиян возможно только со следующего чемпионата мира.

Также сейчас нет консультаций с командами-участницами и с командами, которые готовы бойкотировать матчи против сборной России. Есть только формальные консультации с Федерацией хоккея Украины. В то же время очень оперативно появляются решения, способствующие быстрому возвращению россиян на международную арену.

– Какую позицию сейчас занимает руководство IIHF по отношению к России? Есть ли ощущение, что там уже ищут формальные основания для возвращения российских команд, и насколько сильными остаются позиции против этого?

– Я не хочу сейчас комментировать слухи о том, что Франц Райндль пророссийский кандидат или нет. Это все очень условные истории, хотя всем известно, что его поддерживал Рене Фазель – экс-глава IIHF, работающий в системе российского хоккея сейчас, получает спортивную пенсию. Поэтому есть определенный след. Но можно ли говорить, что Франц Райндль – это российский проект… Его риторика еще до выборов была максимально проевропейской и антироссийской. Он рассказывал, что не представляет, как россияне смогут получить визы.

Но ведь о человеке говорят не слова, а поступки. Посмотрим, будет ли он искать варианты выхода из этой ситуации или сделает хорошую мину при плохой игре, поднимет руки вверх и скажет: "А что мы здесь можем сделать?". Причем о Франце Райндле я говорю не как о конкретном лице, а как о руководителе организации, учитывая его и его администрацию.

Вопрос здесь даже не в том ищет ли IIHF основания для возвращения: они есть, это решение CAS. Вопрос в другом: ищет ли Международная Федерация пути для еще одного отстранения россиян. Ибо первое было связано с аспектом безопасности. И в Международном спортивном суде России не требовалось доказывать, что в Украине нет войны и российской агрессии. И то, что Россия пытается интегрировать хоккей с оккупированных территорий в свою систему хоккея. Что команды из Крыма и Донбасса участвовали в их соревнованиях.

Им нужно было доказать, что участие российских спортсменов не является особым кейсом с точки зрения безопасности. Вопрос в том, ищет ли Международная Федерация варианты отстранения.

Президент IIHF (фото: Getty Images)

– Есть ли у Украины достаточно инструментов, чтобы влиять на эти процессы? С кем из представителей международного хоккейного сообщества ведет коммуникацию Федерация хоккея Украины? Удается ли привлекать союзников и формировать общую позицию других национальных федераций?

– У Украины нет достаточно инструментов. Единственное, что мы можем: выражать позицию, подавать запросы, общаться с нашими коллегами из других стран, с представителями других федераций. Многие отвечают формально. Чувствуется, что у некоторых из них есть свое особое мнение, но им порекомендовали не выражать его вслух. Поэтому они работают, как говорит их руководство.

Мы общаемся с большим количеством стран, в том числе с теми, кто объявил возможный бойкот матчам против сборной России. Обсуждаем разные варианты, но следует отметить, что законопослушные граждане очень спокойно принимают эти решения и даже не борются за собственные права. Меня удивила позиция Швейцарии, фактически выброшенной с чемпионата мира U-18 еще в мае. То есть команда выиграла 5 матчей, проехались катком по всем соперникам и сейчас она не будет выступать в элите, потому что вернулась сборная Беларуси.

Сейчас команда Норвегии заслужила выход в элиту чемпионата U-20, через месяц начнется турнир и ребята готовились к поездке в Канаду. И здесь им говорят: "А вы знаете, вы не будете участвовать в этом турнире, потому что мы вернули сборную России". Я понимаю, что это огромный шок для них, но очень спокойно эти страны принимают это решение. Да, они выражают несогласие, но не пытаются делать какие-то нестандартные шаги, чтобы защитить свои права. Возможно, понимая, что им не разрешат этого сделать.

Следует заметить, что IIHF пытается разрешить ситуацию step-by-step. С одной стороны, есть логика заниматься именно чемпионатом U-20. А с другой стороны – нужно держать внимание на том, что 8 стран объявили бойкот России на международной арене. Но если посмотреть на чемпионат мира U-20, то Дания, Австрия, Норвегия и Украина – это команды, которые не будут играть в элите на ЧМ U-20.

В группе с россиянами из команд, которые сказали напрямую о своем намерении не играть с россиянами, есть Латвия и есть Чехия. Сборная Канады и канадская федерация говорили о том, что не видят возможности для выступления россиян, но не было заявления по бойкоту. Так же и Швейцария.

То есть есть шанс, что две команды выйдут на лед против сборной России. И это упрощает проблему для IIHF. Ибо только две команды из группы, куда засунули россиян, против них. Это же не 8 команд, как было на ЧМ в элите. Поэтому фраза "Разделяй и властвуй" в данном случае очень хорошо работает. И похоже, что IIHF сознательно или нет применяет этот принцип дробления.

– Если так и есть, то что будет происходить дальше?

– Мы понимаем, что эта система дробления может быть имплементирована на уровне молодежного ЧМ, так что ни одна страна, которая была против потенциального матча с россиянами, уже на взрослом ЧМ не сможет ничего сказать. Ибо им скажут: "Ребята, так вы же отыграли на ЧМ U-20. И не было никаких проблем. И теперь мы схожее решение принимаем по прецедентному праву".

"Риск – 99%": почему Украина может потерять место в элитном дивизионе

– Насколько реальна угроза, что сборную Украины могут лишить места в элитном дивизионе чемпионата мира? Существуют ли сценарии, при которых возвращение России будет происходить за счет другой сборной, в частности Украины?

– Если рассматривать "норвежский сценарий", то угроза – абсолютная. На уровне 99%. Мы же видим, как поступили со сборной Норвегии? Они выбросили команду с самым низким рейтингом элитного дивизиона, на уровень ниже, чтобы не создавать прецедент. Нарушая свои правила в дивизионе 1А. Ибо для них это приемлемо, если нарушить права 2-3 команд, а не 20.

Поэтому для сборной Украины риски абсолютны. Если бы Международная Федерация хоккея, согласно утвержденным ею нормам, попыталась вернуть россиян в элитный дивизион и вернуть сборную Украины в дивизион 1А, то она должна исключить из дивизиона 1А Эстонию, которая будет хозяином турнира. Этого, конечно, не будет сделано. И разумеется, Эстония останется и попытаются Украину туда добавить седьмой командой.

Именно поэтому и было сделано заявление о невозвращении Беларуси на уровне U-20 и взрослой мужской сборной. Потому что это существенно усложнило бы ситуацию для IIHF. Если на взрослом уровне еще можно было бы опустить Казахстан, то кого понижать на U-20, где все команды играют на этом уровне уже по несколько лет?

– То есть Украина рискует остаться без элиты на ЧМ по хоккею?

– Сценарий возвращения сборной России в элиту за счет сборной Украины – очень реальный. Максимально приближен к реальному. История, которую подавали от бывшего вице-президента IIHF Калерво Куммола, что существует вариант, что Россию вернут, а Украину оставят, очень похожа на бред.

Почему? Ибо согласно действующей системе розыгрыша существует две группы, в каждой из которых выступает по 8 команд. Это 7 игровых дней для каждой сборной. Добавление одной команды существенно увеличит количество дней для проведения матчей группового этапа. Образуется нечетное количество команд, значит одна команда тур пропускает, туров становится больше и это растяжение чемпионата. Дополнительная нагрузка для ледовых арен, причем это касается только одной группы, потому что в другой количество матчей останется неизменной.

Поэтому эта история выглядит, как бред сумасшедшего. Здесь или полностью изменять систему проведения чемпионата мира, что еще менее реалистичным. Или применять тот же сценарий, что и с Норвегией. И к сожалению, он наиболее реалистичен.

Сегодня нашей стороной было заявлено, что то, что вы совершили с Норвегией, вы точно захотите сделать и с нами. Поэтому давайте не делать вид, что это не так.

Сборная Украины по хоккею (фото: ФХУ)

– Может ли IIHF применить к Украине определенный административный механизм, чтобы освободить место для России? Насколько юридически и спортивно обоснованным был бы такой шаг и имеет ли ФХУ план действий на случай подобного развития событий?

– Я думаю, что Международная Федерация затягивает с решением своего Совета, потому что там нет консолидации. Второе: она специально проводит консультации с командами молодежного чемпионата мира, отвлекая внимание от глобальной проблемы.

- То есть, занимаются замыливанием глаз?

– Именно так. Мы не говорим, насколько законно опустить Норвегию вниз. Мы говорим о том, устраивает ли нас расписание матчей. Если мы скажем, что нас что-то устраивает, то этим можно воспользоваться как основой для дальнейшего решения Совета Международной Федерации. А там много недовольных: Финляндия, Чехия, Швеция, Латвия, которые очень категорически выступают против возвращения россиян в любой форме.

Плюс они проводят консультации с командами элитного дивизиона, чтобы минимизировать количество матчей, которые могут быть не сыграны. К примеру, в Латвии на законодательном уровне принято решение, что они не имеют права играть против сборных России. И мне будет очень интересно посмотреть, как эти сборные будут играть между собой, потому что согласно новому варианту расписания они должны сыграть очный матч.

Очень интересно, как все это попытаются имплементировать. Поэтому как только у них что-то стабилизируется в этом направлении, сразу IIHF имплементирует решения на уровне Совета. И это решение будет касаться всех чемпионатов и всех дивизионов. На тот момент, когда это касается сборной Украины, этому придадут законный вид.

Сейчас получается, что мы сражаемся за сборную Норвегии, потому что мы понимаем, что по такой же аналогии поступят с нами. Ибо к тому моменту, когда это дойдет до нас, они уже все документы подгонят, все сделают красиво. И это будет очень тяжело обжаловать, в том числе, в Международном арбитражном суде.

– Какие возрастные категории и турниры могут стать первой площадкой для российского возвращения? Возможен ли сценарий постепенного допуска?

– Нет, на постепенном уровне это не рассматривается. Им предоставят сразу все площадки: взрослая, молодежная и юношеская сборные. Сначала это будет U-20 среди мужчин в декабре, затем U-18 среди женщин в январе. В апреле – мужской U-18 в США и там схема, думаю, будет отличаться. Потому что там некого опустить: Швейцарию они просто туда не допустили, заявив туда Беларусь. Допускаю, что сборная России туда зайдет дополнительной командой, потому что там меньшее количество участников. Этот сценарий будет проще реализовать.

Ну и соответственно, чемпионаты мира среди мужчин в мае и женщин в ноябре. Все сборные России должны быть допущены согласно решению CAS. IIHF могла бы предоставить аргументы и повторно применить санкции по отстранению российской стороны. И еще одного рассмотрения вопроса на уровне CAS, что есть вызовы, они никуда не делись и эти факторы ставят под угрозу проведение соревнований, а также безопасность участников и болельщиков. Пока таких шагов не делается, или делаются очень тихо.

"Не вижу вариантов, что мы могли бы выйти на одну площадку с россиянами"

– Насколько безопасно вообще может быть участие украинских хоккеистов в одном турнире с представителями России? Рассматривает ли ФХУ вопрос бойкота отдельных матчей или соревнований в случае их допуска?

– Я хотел бы на это посмотреть глазами Международной Федерации и Международного спортивного арбитражного суда. К примеру, если примут решение, оставить нас в элите и допустят туда россиян. Пересекается тысяча русских болельщиков и тысяча украинских. Здесь вопрос к ситуации безопасности, который заиграет новыми красками. Это какой-то сюрреализм.

Относительно бойкота матчей, если так случится, что каким-то образом мы пересечемся турнирной сеткой с российскими сборными, вопрос даже не в каких-то нормах в нашем государстве. Вопрос в достоинстве и самоуважении. Федерация хоккея Украины не видит вариантов проведения матчей против сборной России вообще. Проведение такого матча – это фактически подтверждение того, что все хорошо и ничего не происходит. Что в той стране хоккей не используется в качестве пропаганды войны и их сомнительных ценностей. Поэтому я вообще не вижу вариантов, что мы могли бы выйти на одну площадку с россиянами.

Сборная Украины может не сыграть в элитном дивизионе ЧМ-2027 (фото: ФХУ)

– Каким вы видите наиболее вероятный сценарий развития событий на ближайшие год-два? Стоит ли украинскому хоккею уже сейчас готовиться к возвращению россиян на международную арену, и что Федерация делает, чтобы защитить место сборной Украины среди сильнейших команд мира?

– Я бы не брал такой широкий горизонт. Если смотреть на текущий сезон, то мне сценарий кажется пессимистическим. Так случайно или нет, складывается ситуация, что в этом сезоне будет максимальный допуск российских команд, а на следующий – тех белорусских команд, которые еще не были возвращены. И сегодня норвежская сторона задавала вопрос: "А за что будут соперничать команды в дивизионе 1А?". Если в следующем сезоне состоится возвращение национальной сборной Беларуси, то победитель дивизиона 1А никуда не выйдет, а останется на том же месте.

Может так случиться, что если сборную Украины вернут в первый дивизион, то выйти обратно в элиту будет очень сложно не только со спортивной точки зрения. А еще и потому, что квоты выхода будут совсем другими. Потому что сборную Беларуси туда вернут априори, а вы уже сражаетесь за одну путевку.

IIHF заявляет, что они не против решения CAS и пробуют его выполнить. Подобная основа готовится к возвращению белорусской команды. Им нужен прецедент – один чемпионат мира с участием россиян. Дальше все пойдет автоматом. И всем, кто хотел бойкотировать, будут говорить: "Мы их вернули, они уже сыграли, назад уже не отыграешь". Вот таким грустным выглядит этот сценарий.

По слухам, россияне потратили миллионы долларов, чтобы получить это решение. Они работали с бывшими судьями CAS, инфлюэнсерами, работали с западными СМИ. Очень большое количество средств потратили на свое возвращение. Мы знаем, что они делают это и в других видах спорта, но это самый большой вид спорта из всех возможных, в котором они вернулись. Или находятся на пути к возвращению.

– Что здесь играет против Украины?

– Тот факт, что среди всех стран, принимающих чемпионаты мира, есть страны, где нет жесткой позиции против россиян. Например, на ЧМ U-18, которое будет принимать США, мы имеем все шансы увидеть россиян, независимо от решения команд-участниц. Потому что США – одна из немногих стран, которая не сделала заявления с осуждением решения CAS. Напротив, их веселый президент всюду говорит, что нужно играть хоккейный матч между Россией и США. Очень похоже, что они – одни из лоббистов этого возвращения.

Как будут развиваться события, если отдельным представителям спортивного сообщества удастся провернуть свой ход возвращения наших врагов на международную спортивную арену? Этот вопрос остается открытым. Мы продолжим консультации и будем просить других стран держать свою позицию.

Но как и в политике, как и в военных вопросах, нам сочувствуют, выражают беспокойство, но далеко не всегда держат свое слово и обещания. Поэтому верить в то, что все будут рвать глотки в том числе и за нас – не стоит. Они будут учитывать собственные интересы.

Украина сейчас документирует все происходящие процессы. И если реализуется отрицательный для нас сценарий, мы сами обратимся к CAS, если будет основа для этого и будут задокументированы факты нарушения наших прав как участника соревнований. Вот такой сценарий выглядит довольно реалистичным из-за негативного для нас развития событий.