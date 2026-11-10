Три победы и новая философия: Бобкин рассказал о перестройке сборной Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею под руководством Александра Бобкина выиграла все три матча первого этапа Европейского кубка наций. После успешного дебюта во главе команды наставник рассказал о новой модели игры, которую стремится внедрить, а также очертил планы по изменениям в составе на следующий международный сбор.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Александра Бобкина "Суспильному" .

Бобкин оценил победный дебют во главе сборной

Первый этап Европейского кубка наций сезона-2026/27 стал дебютным для нового тренерского штаба сборной Украины во главе с Александром Бобкиным, сменивший в межсезонье в должности Дмитрия Христича.

"Сине-желтые" одержали три победы: обыграли Польшу (2:1), Великобританию (5:1) и Италию (3:2). По словам наставника, главной задачей на этом этапе было не столько достижение результата, сколько знакомство с командой в новой роли и внедрение другой модели хоккея.

Бобкин признался, что волновался, как игроки воспримут тактические изменения, ведь предложенная им система имеет свою специфику.

"Я совсем не думал о результате этого турнира. Мне важно было познакомиться с ребятами. А то, что так получилось и еще удалось выиграть, - слава ребятам, которые так сыграли", - отметил тренер.

Больше волнения у него вызвал стартовый поединок с Польшей, ведь на подготовку к турниру команда имела всего три дня. В то же время Бобкин остался доволен вторым и третьим периодами этой встречи.

Матч против Великобритании, по его мнению, получился несколько ниже уровня, в том числе из-за более слабого соперника. В игре с Италией тренер отметил характер украинцев: команда уступала перед заключительным периодом, но сумела вырвать победу.

Что изменится в игре сборной Украины

Бобкин также объяснил основные отличия своей игровой системы от той, которую использовали предыдущие тренеры Дмитрий Христич и Олег Шафаренко.

В частности, новый наставник хочет, чтобы хоккеисты больше работали на площадке, проводили меньше времени в каждой смене и действовали более агрессивно.

"Немного больше работать на площадке, уменьшить время проведения каждой смены на площадке и немного играть более агрессивно. Не буду вдаваться в детали, но, конечно, их очень много: по каждой зоне, по каждому кусочку площадки", - рассказал Бобкин.

В то же время тренер подчеркнул, что пока рано оценивать эффективность этой модели в матчах против сильнейших сборных мира. Для полноценной проверки Украины нужны спарринги с командами уровня элитного дивизиона.

Напомним, в мае 2026 года сборная Украины под руководством Дмитрия Христича впервые за 20 лет получила путевку в элиту чемпионата мира.

На следующий сбор Бобкин планирует ротацию состава

Второй этап Европейского кубка наций сезона-2026/27 украинцы проведут в декабре. Соперниками команды станут сборные Франции, Польши и Венгрии.

В следующее международное окно тренерский штаб планирует провести ротацию: в составе не будет четырех нападающих и одного защитника из нынешней заявки. Вместо этого тренеры хотят пересмотреть ряд выступающих за рубежом хоккеистов.

В частности, Бобкин надеется привлечь Игнатия Пазия из NCAA и Даниила Коржилецкого. Также тренерский штаб хотел бы увидеть в сборной Михаила Симчука, однако у хоккеиста возникли проблемы с визой.

Кроме того, наставник упомянул Ивана Кородюка, Михаила Данилова и Никиту Иващенко, которые учатся и играют в NCAA. Однако их университеты и команды пока не отпускают хоккеистов в сборную.

Кто будет защищать ворота сборной

Отдельно Бобкин отметил выступления украинских голкиперов на первом этапе Европейского кубка наций. По его словам, тренерский штаб и дальше будет рассчитывать на трех вратарей: Артура Оганджаняна, Богдана Дьяченко и Александра Левшина.

Молодой Назар Бойко в этот раз не получил игровую практику. Как пояснил наставник, команде было важно дать Богдану Дьяченко провести два матча подряд, ведь именно такой формат предусмотрен на чемпионате мира.

Бобкин остался доволен игрой вратарей и подтвердил, что именно эта тройка является основной для сборной Украины.