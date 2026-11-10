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Теннис 10 ноября 2026 · 07:45

Болезненное поражение: Свитолина уступила россиянке на старте Итогового турнира WTA

Первая ракетка Украины неудачно начала Итоговый турнир WTA
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Болезненное поражение: Свитолина уступила россиянке на старте Итогового турнира WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла первый матч на Итоговом турнире WTA-2026. В матче второго тура группового этапа украинская теннисистка уступила нейтральной Мирре Андреевой - 4:6, 0:6.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Свитолина – Андреева: ход матча

Поединок в Индиан-Уэллсе длился 1 час 10 минут. После относительно конкурентного первого сета Свитолина не смогла навязать борьбу соперницы во второй партии, проиграв ее со счетом 0:6.

Андреева одержала первую победу на дебютном для себя итоговом турнире и улучшила личный баланс встреч со Светолиной.

Итоговый турнир WTA. 1-й тур

Элина Свитолина – Мирра Андреева – 4:6, 0:6

Когда Свитолина и Костюк сыграют следующие матчи на итоговом турнире WTA

В женском одиночном разряде Итогового турнира WTA выступают восемь теннисисток, разделенных на два квартета. На групповом этапе каждая участник сыграет с тремя соперницами из своей группы. В полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета.

Свитолина выступает во второй группе вместе с Миррой Андреевой, первой ракеткой мира Ариной Сабаленко и чешкой Каролиной Муховой.

Следующий поединок украинка проведет в среду, 11 ноября, против Муховой. А завершит групповой этап встречей с Сабаленкой, которая запланирована на 13 ноября.

Также на турнире выступает вторая представительница Марта Костюк. Она попала в первый квартет после снятия соревнований Елены Рыбакиной.

Следующий матч Костюк проведет уже во вторник, 10 ноября. Ее соперницей станет американка Джессика Пегула.

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Теги: Элина Свитолина Теннис
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