Защитник вместо звездного форварда: кому достался Golden Boy-2026

19-летний защитник каталонцев Пау Кубарси получил престижную индивидуальную награду Golden Boy-2026. Он стал пятым представителем "Барселоны", которому подчинилось это отличие.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на аккаунт "Барселоны" в соцсети X.

Победителя объявило итальянское издание Tuttosport, ежегодно вручающее награду лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Для Кубарси это стало очередным признанием после очень успешного года. В составе "Барселоны" испанец выиграл чемпионат Испании и национальный Суперкубок, а со сборной своей страны торжествовал на чемпионате мира-2026.

На мундиале защитник был одним из ключевых игроков команды, пропустившей всего один мяч за весь турнир. Сам Кубарси также получил награду лучшему молодому футболисту чемпионата мира ФИФА.

Пау Кубарси (фото: FC Barcelona)

"Барселона" установила уникальное достижение на Golden Boy

Кубарси стал пятым футболистом каталонского клуба, получившим Golden Boy. Ранее лауреатами награды становились Лионель Месси (2005), Педри (2021), Гави (2022) и Ламин Ямаль (2024).

Таким образом, "Барселона" единолично возглавляет исторический клубный рейтинг по количеству победителей премии.

Особенно показателен последний отрезок: четыре из шести последних лауреатов Golden Boy представляли Испанию или "Барселону".

Последние победители награды:

2021 – Педри ("Барселона"; Испания);

2022 – Гави ("Барселона"; Испания);

2023 – Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд; Англия);

2024 – Ламин Ямаль ("Барселона"; Испания);

2025 – Дезире Дуэ (ПСЖ; Франция);

2026 – Пау Кубарси ("Барселона"; Испания).

Испания опережает Францию по числу победителей Golden Boy

Благодаря победе Кубарси, Испания укрепила лидерство в национальном рейтинге награды. Теперь у представителей этой страны шесть Golden Boy.

Распределение по странам:

Испания – 6;

Франция – 4;

Англия – 3;

Бразилия – 2;

Аргентина – 2;

Португалия – 2;

Нидерланды – 2;

Италия – 1;

Германия – 1;

Норвегия – 1.

Среди клубов больше всего наград "Барселона" - пять. По три победителя представляли дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед". По две награды имеют ПСЖ, "Аякс", "Атлетико", "Монако" и "Бенфика".

Любопытно, что Кубарси стал лишь вторым защитником в истории Golden Boy. До него такую награду в 2018 году получал нидерландец Маттейс де Лигт, выступавший тогда за "Аякс".

Церемония вручения наград состоится 14 декабря в Турине.