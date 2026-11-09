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Футбол 09 ноября 2026 · 20:47

Защитник вместо звездного форварда: кому достался Golden Boy-2026

Определилось имя лучшего молодого футболиста Европы
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Защитник вместо звездного форварда: кому достался Golden Boy-2026
Пау Кубарси (фото: Getty Images)

19-летний защитник каталонцев Пау Кубарси получил престижную индивидуальную награду Golden Boy-2026. Он стал пятым представителем "Барселоны", которому подчинилось это отличие.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на аккаунт "Барселоны" в соцсети X.

Победителя объявило итальянское издание Tuttosport, ежегодно вручающее награду лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Для Кубарси это стало очередным признанием после очень успешного года. В составе "Барселоны" испанец выиграл чемпионат Испании и национальный Суперкубок, а со сборной своей страны торжествовал на чемпионате мира-2026.

На мундиале защитник был одним из ключевых игроков команды, пропустившей всего один мяч за весь турнир. Сам Кубарси также получил награду лучшему молодому футболисту чемпионата мира ФИФА.

Защитник вместо звездного форварда: кому достался Golden Boy-2026
Пау Кубарси (фото: FC Barcelona)

"Барселона" установила уникальное достижение на Golden Boy

Кубарси стал пятым футболистом каталонского клуба, получившим Golden Boy. Ранее лауреатами награды становились Лионель Месси (2005), Педри (2021), Гави (2022) и Ламин Ямаль (2024).

Таким образом, "Барселона" единолично возглавляет исторический клубный рейтинг по количеству победителей премии.

Особенно показателен последний отрезок: четыре из шести последних лауреатов Golden Boy представляли Испанию или "Барселону".

Последние победители награды:

  • 2021 – Педри ("Барселона"; Испания);

  • 2022 – Гави ("Барселона"; Испания);

  • 2023 – Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд; Англия);

  • 2024 – Ламин Ямаль ("Барселона"; Испания);

  • 2025 – Дезире Дуэ (ПСЖ; Франция);

  • 2026 – Пау Кубарси ("Барселона"; Испания).

Испания опережает Францию по числу победителей Golden Boy

Благодаря победе Кубарси, Испания укрепила лидерство в национальном рейтинге награды. Теперь у представителей этой страны шесть Golden Boy.

Распределение по странам:

  • Испания – 6;

  • Франция – 4;

  • Англия – 3;

  • Бразилия – 2;

  • Аргентина – 2;

  • Португалия – 2;

  • Нидерланды – 2;

  • Италия – 1;

  • Германия – 1;

  • Норвегия – 1.

Среди клубов больше всего наград "Барселона" - пять. По три победителя представляли дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед". По две награды имеют ПСЖ, "Аякс", "Атлетико", "Монако" и "Бенфика".

Любопытно, что Кубарси стал лишь вторым защитником в истории Golden Boy. До него такую награду в 2018 году получал нидерландец Маттейс де Лигт, выступавший тогда за "Аякс".

Церемония вручения наград состоится 14 декабря в Турине.

Ранее стал известный обладатель "Золотого мяча" 2026 года. Он прервал 25-летнюю серию неудач своей страны по этой премии.

Теги: Барселона Футбол
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