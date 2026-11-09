Довбик возвращается в сборную Украины: Мальдера срочно заменил травмированного форварда "Динамо"

Нападающий "Ромы" Артем Довбык присоединится к национальной команде вместо Матвея Пономаренко, получившего повреждение в матче против "Шахтера".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный телеграм-канал УАФ .

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера призвал Артема Довбика в состав команды на ближайшие поединки против Северной Ирландии и Грузии.

Причиной замены стала травма нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко. Форвард получил повреждение в матче против донецкого "Шахтера" и был вынужден покинуть расположение национальной сборной.

Артем Довбик возвращается в сборную Украины (фото: УАФ)

Сборная Украины провела открытую тренировку в Ужгороде

Сегодня, 9 ноября, национальная команда провела открытую тренировку на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Именно здесь украинцы продолжают подготовку к ближайшим международным матчам.

Ближайшими соперниками сборной Украины станут команды Северной Ирландии и Грузии. К этим поединкам тренерский штаб готовит команду уже с учетом вынужденной замены атакующего звена.

Ближайшие матчи сборной Украины: