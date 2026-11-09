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Теннис 09 ноября 2026 · 16:41

Подрез оформила второй титул подряд и рекордно взлетела в рейтинге WTA

Украинка выдала невероятную концовку в финале
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Подрез оформила второй титул подряд и рекордно взлетела в рейтинге WTA
Вероника Подрез (фото: instagram.com/vero_tennis)

Восьмая ракетка Украины Вероника Подрез получила очередной титул на международной арене. 19-летняя уроженка Херсонщины стала чемпионкой турнира серии WTT W75 в люксембургском Петанже.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Невероятный камбек и реванш в финале

В решающем матче турнира Подрез, посеянная под вторым номером, обыграла чешку Анну Шишкову. Финальный поединок на хардовом покрытии в помещении длился 1 час 31 минуту и завершился победой украинки в двух сетах - 6:2, 7:5.

Матч оказался очень драматичным, в особенности во второй партии. После уверенно выигранного первого сета Вероника оказалась в затруднительном положении, уступая со счетом 3:5. Впрочем, украинка проявила железную выдержку, отыграла шесть сетболов соперницы, выиграла четыре гейма подряд и дожала чешку, взяв реванш за сентябрьское поражение от нее.

Победная серия и персональный рекорд

Этот триумф стал для Подрез уже вторым подряд и третьим в текущем сезоне. На прошлой неделе 19-летняя теннисистка защитила титул на 75-тысячнике во французском Пуатье, поэтому ее победная серия насчитывает уже 10 матчей.

В целом для Вероники это был 13-й финал на турнирах WTT в карьере и девятый трофей. Благодаря успеху в Люксембурге украинская спортсменка поднялась на 121 место в мировом рейтинге WTA, что стало ее новым персональным рекордом.

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Теги: Теннис
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