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Теніс 09 листопада 2026 · 16:41

Подрез оформила другий титул поспіль та рекордно злетіла в рейтингу WTA

Українка видала неймовірну кінцівку в фіналі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Подрез оформила другий титул поспіль та рекордно злетіла в рейтингу WTA
Вероніка Подрез (фото: instagram.com/vero_tennis)

Восьма ракетка України Вероніка Подрез здобула черговий титул на міжнародній арені. 19-річна уродженка Херсонщини стала чемпіонкою турніру серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Неймовірний камбек та реванш у фіналі

У вирішальному матчі турніру Подрез, посіяна під другим номером, переграла чешку Анну Шишкову. Фінальний поєдинок на хардовому покритті в приміщенні тривав 1 годину 31 хвилину та завершився перемогою українки у двох сетах – 6:2, 7:5.

Матч виявився надзвичайно драматичним, особливо у другій партії. Після впевнено виграного першого сету Вероніка опинилася у скрутному становищі, поступаючись із рахунком 3:5. Утім, українка виявила залізну витримку, відіграла шість сетболів суперниці, виграла чотири гейми поспіль та дотиснула чешку, взявши реванш за вересневу поразку він неї.

Переможна серія та персональний рекорд

Цей тріумф став для Подрез уже другим поспіль і третім у поточному сезоні. Минулого тижня 19-річна тенісистка захистила титул на 75-тисячнику у французькому Пуатьє, тож її переможна серія наразі налічує вже 10 матчів.

Загалом для Вероніки це був 13-й фінал на турнірах WTT у кар'єрі та дев'ятий здобутий трофей. Завдяки успіху в Люксембурзі українська спортсменка піднялася на 121-ше місце у світовому рейтингу WTA, що стало її новим персональним рекордом.

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Теги: Теніс
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