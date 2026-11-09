Подрез оформила другий титул поспіль та рекордно злетіла в рейтингу WTA

Восьма ракетка України Вероніка Подрез здобула черговий титул на міжнародній арені. 19-річна уродженка Херсонщини стала чемпіонкою турніру серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
У вирішальному матчі турніру Подрез, посіяна під другим номером, переграла чешку Анну Шишкову. Фінальний поєдинок на хардовому покритті в приміщенні тривав 1 годину 31 хвилину та завершився перемогою українки у двох сетах – 6:2, 7:5.
Матч виявився надзвичайно драматичним, особливо у другій партії. Після впевнено виграного першого сету Вероніка опинилася у скрутному становищі, поступаючись із рахунком 3:5. Утім, українка виявила залізну витримку, відіграла шість сетболів суперниці, виграла чотири гейми поспіль та дотиснула чешку, взявши реванш за вересневу поразку він неї.
Цей тріумф став для Подрез уже другим поспіль і третім у поточному сезоні. Минулого тижня 19-річна тенісистка захистила титул на 75-тисячнику у французькому Пуатьє, тож її переможна серія наразі налічує вже 10 матчів.
Загалом для Вероніки це був 13-й фінал на турнірах WTT у кар'єрі та дев'ятий здобутий трофей. Завдяки успіху в Люксембурзі українська спортсменка піднялася на 121-ше місце у світовому рейтингу WTA, що стало її новим персональним рекордом.
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