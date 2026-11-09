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Футбол 09 листопада 2026 · 16:09

Тривожний сигнал перед Лігою націй: чому футболіст "Динамо" пропустив тренування збірної

Національна команда ризикує залишитися без ключового нападника
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тривожний сигнал перед Лігою націй: чому футболіст "Динамо" пропустив тренування збірної
Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко пропустив відкрите тренування національної збірної України в Ужгороді. Форвард може пропустити вирішальні поєдинки "синьо-жовтих".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Український футбол".

Що трапилось з Пономаренком

Після Класичного з донецьким "Шахтарем" 20-річний нападник накульгував, а вже під час зборів головної команди країни не зміг вийти на поле разом із партнерами.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера підтвердив, що гравцю знадобиться поглиблений медичний огляд.

"Пономаренко сьогодні має пройти МРТ. Після цього ми вже будемо знати про його стан", – заявив італійський фахівець.

У поточному сезоні Пономаренко відзначився за "Динамо" 7 голами та 1 асистом у 18 матчах усіх турнірів. За національну команду нападник зіграв у трьох поєдинках Ліги націй сезону-2026/27, провівши на полі загалом 133 хвилини.

Календар та турнірне становище у ЛН

Вже найближчими днями на українську команду чекають ключові випробування в турнірі. 14 листопада підопічні Мальдери зіграють на виїзді проти Північної Ірландії, а 17 листопада проведуть номінально домашній поєдинок із Грузією.

Наразі збірна України посідає третю сходинку у своїй групі Ліги націй, маючи 4 очки після чотирьох зіграних турів. "Синьо-жовті" відстають від другої Угорщини на 3 бали, а від лідера квартету Північної Ірландії – на 4 пункти.

Раніше Даріо Срна зробив заяву про вилучення у матчі "Шахтаря" з "Динамо".

Теги: Футбол Ліга націй Динамо
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