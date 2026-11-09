Збожеволіти від напруги: Гофф і Пегула видали 3-годинну драму на WTA Finals у групі Костюк (відео)

На Підсумковому турнірі WTA Finals у Каліфорнії відбувся надпринциповий поєдинок першого туру. Четверта ракетка світу Коко Гофф та п'ята номер світового рейтингу Джессіка Пегула влаштували справжні американські гірки на корті.

Підсумковий турнір WTA. Група 1, 1-й тур

Коко Гофф (США) – Джессіка Пегула (США) – 6:4, 6:7, 6:2

Битва на виснаження

Зустріч американських тенісисток розтягнулася на 2 години та 39 хвилин і завершилася звитягою Гофф у трьох сетах. Першу партію Коко забрала завдяки брейку в останньому геймі, проте найдраматичніші події розгорілися в другому сеті.

Гофф здійснювала камбек із рахунку 1:5 і навіть мала матчбол при 6:5, однак Пегула змогла відігратися та дотиснути суперницю на тай-брейку. Утім, виснажлива боротьба коштувала Джессіці занадто багатьох сил – у вирішальній партії Коко миттєво зробила брейк, відірвалася 3:0 і дотиснула опонентку.

Значення перемоги для Гофф

"Думаю, головну роль сьогодні зіграла ментальність. Навіть після втраченого матчболу в другому сеті я змогла повністю перезавантажитися та повернути контроль", – зазначила Гофф після завершення поєдинку.

Для Коко ця перемога стала шостою в 11-ти особистих зустрічах із Пегулою та третьою поспіль у поточному сезоні. Крім того, 22-річна американка стала наймолодшою тенісисткою з часів Мартіни Хінгіс (1996–2000), якій вдалося зіграти на Підсумковому турнірі п'ять разів поспіль.

Ситуація в групі Марти Костюк

За підсумками першого туру групу очолила чешка Лінда Носкова, яка у двох сетах здолала українку Марту Костюк (6:2, 4:6). Гофф посідає другу сходинку, Пегула йде третьою, а Костюк наразі замикає квартет.

Матчі другого туру відбудуться у вівторок, 10 листопада. Марта Костюк зіграє проти Джессіки Пегули (початок – не раніше 22:00 за київським часом), після чого на корт вийдуть лідерки групи – Носкова та Гофф.