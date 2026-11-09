Драма до останнього удару: Алькарас і Шелтон видали божевільний фінал у Парижі (відео)

Іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув черговий вагомий трофей у своїй кар'єрі. Третя ракетка світу став переможцем престижного турніру серії ATP 1000 у столиці Франції.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
ATP 1000. Париж. Фінал
Карлос Алькарас (Іспанія) – Бен Шелтон (США) – 7:6, 7:5
У фінальному протистоянні Paris Masters іспанець здолав американця Бена Шелтона. Для перемоги Алькарасу знадобилися два напружені сети. Цей успіх дозволив Карлосу розрахуватися із суперником за болючу поразку в чвертьфіналі відкритого чемпіонату США.
Матч виявився вкрай складним для обох тенісистів. У першому сеті доля партії вирішувалася на тай-брейку, де Шелтон припустився серії помилок.
У другій партії американець вів у рахунку з брейком, однак Алькарас зумів переломити перебіг поєдинку та завершив зустріч на власну користь. Запекле протистояння тривало 1 годину та 59 хвилин.
"Сьогодні це був один із найскладніших викликів, які тільки можливі у сучасному тенісі. Шелтон стає сильнішим із кожним турніром. Я неймовірно щасливий, що зміг знайти шлях до цієї перемоги", – заявив іспанець після завершення гри.
Здобутий трофей став для Алькараса вже дев'ятим титулом серії ATP 1000 та 28-м загалом у кар'єрі. Крім того, він став першим іспанським тенісистом з 2012 року, якому вдалося підкорити корти у Парижі – востаннє серед його співвітчизників це робив Давід Феррер.
Успішний виступ у Франції дозволив Карлосу здобути третій титул після осінньої невдачі на US Open. Попереду на семиразового переможця турнірів Грендслем чекають підсумковий турнір ATP Finals та фінальна частина Кубка Девіса.
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