Драма до последнего удара: Алькарас и Шелтон выдали безумный финал в Париже (видео)

Испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал очередной весомый трофей в своей карьере. Третья ракетка мира стала победителем престижного турнира серии ATP 1000 в столице Франции.

ATP 1000. Париж. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США) – 7:6, 7:5

Реванш за US Open

В финальном противостоянии Paris Masters испанец одолел американца Бена Шелтона. Для победы Алькарасу понадобились два напряженных сета. Этот успех позволил Карлосу поквитаться с соперником за болезненное поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Матч оказался крайне сложным для обоих теннисистов. В первом сете судьба партии решалась на тай-брейке, где Шелтон допустил серию ошибок.

Во второй партии американец вел в счете с брейком, однако Алькарас сумел переломить ход поединка и завершил встречу в свою пользу. Напряженное противостояние продолжалось 1 час и 59 минут.

"Сегодня это был один из самых сложных вызовов, которые только возможны в современном теннисе. Шелтон становится сильнее с каждым турниром. Я невероятно счастлив, что смог найти путь к этой победе", – заявил испанец после завершения матча.

Исторический успех и планы на финал сезона

Добытый трофей стал для Алькараса уже девятым титулом серии ATP 1000 и 28-м в карьере. Кроме того, он стал первым испанским теннисистом с 2012 года, которому удалось покорить корты в Париже – в последний раз среди его соотечественников это делал Давид Феррер.

Успешное выступление во Франции позволило Карлосу завоевать третий титул после осенней неудачи на US Open. Впереди семикратного победителя турниров Большого шлема ждут итоговый турнир ATP Finals и финальная часть Кубка Дэвиса.