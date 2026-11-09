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Футбол 09 ноября 2026 · 00:40

Дубль Фермина перевернул все: "Барселона" вырвала победу над "Атлетико" в битве лидеров Ла Лиги

Каталонцы пропустили первыми, но совершили камбек в Мадриде
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Дубль Фермина перевернул все: "Барселона" вырвала победу над "Атлетико" в битве лидеров Ла Лиги
Автор победного дубля Фермин Лопес (фото: instagram.com/fcbarcelona)

"Барселона" одержала волевую победу над мадридским "Атлетико" в центральном поединке 12-го тура чемпионата Испании. Хозяева открыли счет в начале встречи, однако дубль Фермина Лопеса позволил каталонцам переломить ход матча и сохранить первое место в турнирной таблице.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Атлетико" забил первым

Встреча на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" началась с активных действий хозяев. Команда Диего Симеоне применяла высокий прессинг и пыталась использовать ошибки соперника при выходе из обороны.

Уже на 10-й минуте мадридцы добились своего. Жулиано Симеоне воспользовался передачей Хулиана Альвареса и отправил мяч в ворота Жоана Гарсии.

После пропущенного гола Барселона пыталась вернуть контроль над игрой, однако хозяева оставались опасными в контратаках.

Ламин Ямаль создавал остроту на правом фланге, однако вратарь "Атлетико" Ян Облак уверенно действовал в решающие моменты.

В конце первого тайма каталонцы все же восстановили равновесие.

На 45-й минуте Фермин Лопес воспользовался неудачным выносом мяча Марка Пубиля и точным ударом сравнял счет.

На перерыв команды ушли с ничейным результатом.

Дубль Фермина принес победу

После отдыха главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик сменил построение команды, выпустив Фрэнки де Йонга вместо Брайана Фариньяса.

Каталонцы стали лучше контролировать мяч и постепенно оттеснили соперника от собственных ворот.

Решающий эпизод произошел на 66-й минуте. Ламин Ямаль отдал результативную передачу на Фермина Лопеса, завершившего атаку точным ударом.

Для испанского полузащитника этот мяч стал вторым во встрече.

После пропущенного гола "Атлетико" попытался вернуться в игру. Диего Симеоне освежил состав, выпустив Александера Серлота и других футболистов атакующего звена.

Хозяева искали возможность сравнять счет, однако оборона "Барселоны" выдержала давление.

Каталонцы также могли увеличить преимущество, но Ламин Ямаль не реализовал один из опасных моментов.

В итоге гости удержали победный результат.

"Барселона" укрепила лидерство

Победа позволила каталонцам набрать 33 очка после 12 туров и сохранить первую строчку Ла Лиги.

"Атлетико", перед матчем отстававший от соперника всего на два балла, потерял возможность возглавить турнирную таблицу.

Мадридская команда осталась с 28 очками и опустилась на третье место, пропустив вперед "Реал".

"Атлетико" – "Барселона" – 1:2 (1:1) Голы: Жулиано Симеоне, 10 – Фермин Лопес, 45, 66.

Ранее Барселона продлила контракт со звездным нападающим.

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