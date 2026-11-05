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Футбол 05 ноября 2026 · 21:24

Остается в "Барселоне" до 2030 года: клуб продлил контракт со звездным нападающим

29-летний бразилец продлил соглашение с каталонцами после результативного старта сезона - на его счету уже 19 голов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Остается в "Барселоне" до 2030 года: клуб продлил контракт со звездным нападающим
Бразилец постепенно стал одним из лидеров каталонцев (Фото: raphinha, Instagram)

"Барселона" официально объявила о продлении контракта с Рафинью. Новое соглашение с 29-летним бразильским вингером рассчитано до 30 июня 2030 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт "Барселоны" в Instagram.

Рафинья продлил контракт с "Барселоной"

Каталонский клуб сообщил о договоренности с футболистом в своих социальных сетях. Таким образом, Рафинья будет оставаться игроком "Барселоны" как минимум до лета 2030 года.

Бразилец проводит результативный сезон-2026/27. На его счету уже 19 забитых мячей и три голевых передачи. В частности, 15 голов он забил в чемпионате Испании, еще четыре – в Лиге чемпионов.

Статистика Рафиньи в каталонском клубе

Рафинья присоединился к "Барселоне" летом 2022 года, перейдя из английского "Лидс Юнайтед" почти за 60 миллионов евро.

С тех пор бразилец провел в составе каталонцев 190 матчей, в которых забил 94 гола и отдал 62 результативных передачи. В настоящее время 29-летний вингер является капитаном команды.

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Теги: Футбол Барселона
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