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Футбол 05 листопада 2026 · 21:24

Залишиться в "Барселоні" до 2030 року: клуб продовжив контракт із зірковим нападником

29-річний бразилець продовжив угоду з каталонцями після результативного старту сезону - на його рахунку вже 19 голів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Залишиться в "Барселоні" до 2030 року: клуб продовжив контракт із зірковим нападником
Бразилець поступово став одним з лідерів каталонців (Фото: raphinha, Instagram)

"Барселона" офіційно оголосила про продовження контракту з Рафіньєю. Нова угода з 29-річним бразильським вінгером розрахована до 30 червня 2030-го року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт "Барселони" в Instagram.

Рафінья продовжив контракт із "Барселоною"

Каталонський клуб повідомив про домовленість із футболістом у своїх соціальних мережах. Таким чином, Рафінья залишатиметься гравцем "Барселони" щонайменше до літа 2030 року.

Бразилець проводить результативний сезон-2026/27. На його рахунку вже 19 забитих м'ячів та три гольові передачі. Зокрема, 15 голів він забив у чемпіонаті Іспанії, ще чотири - у Лізі чемпіонів.

Статистика Рафіньї в каталонському клубі

Рафінья приєднався до "Барселони" влітку 2022-го року, перейшовши з англійського "Лідс Юнайтед" майже за 60 мільйонів євро.

Відтоді бразилець провів у складі каталонців 190 матчів, у яких забив 94 голи та віддав 62 результативні передачі. Нині 29-річний вінгер є капітаном команди.

Раніше ми повідомляли, що Гаррі Кейн підписав мегаконтракт із "Баварією" та став найбагатшим в Європі.

Теги: Футбол Барселона
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