Україна U-20 зазнала розгромної поразки від фаворита на турнірі чотирьох націй

Молодіжна збірна України з хокею U-20 невдало розпочала виступи на Турнірі чотирьох націй. У першому матчі українці поступилися Норвегії, пропустивши три шайби в стартовій двадцятихвилинці.
Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
Турнір чотирьох націй. U-20
Україна U-20 - Норвегія U-20 - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1).
Шайби: Гоцко (Петров, Чайка), 44:18 - Нільссон, 00:45, 19:04, Х'єлмас, 04:20, Ханссон, 53:16.
Суперником української молодіжки в стартовому поєдинку турніру стала збірна Норвегії, яка за підсумками минулого чемпіонату світу за участю України здобула путівку до елітного дивізіону.
Норвежці активно розпочали зустріч і вже на 20-й хвилині мали перевагу в три шайби. Дублем відзначився Нільссон, ще одну шайбу закинув Х'єлмас.
У другому періоді команди не змогли змінити рахунок. На початку третьої двадцятихвилинки Україна скоротила відставання: на 45-й хвилині Гоцко реалізував гольовий момент після передач Петрова та Чайки.
Однак на 54-й хвилині Ханссон закинув четверту шайбу Норвегії та встановив остаточний рахунок.
Наступними суперниками молодіжної збірної України на турнірі чотирьох націй стануть команди Австрії та Данії.
Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу Норвегія також зустрічалася з Україною та перемогла з рахунком 3:2 в овертаймі. Завдяки виступу на турнірі норвежці здобули підвищення до елітного дивізіону.
Раніше ми повідомляли, що збірна України U-18 більш вдало розпочала турнір чотирьох націй, здобувши перемогу в овертаймі.