Україна U-20 зазнала розгромної поразки від фаворита на турнірі чотирьох націй

Молодіжна збірна України з хокею U-20 невдало розпочала виступи на Турнірі чотирьох націй. У першому матчі українці поступилися Норвегії, пропустивши три шайби в стартовій двадцятихвилинці.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Турнір чотирьох націй. U-20

Україна U-20 - Норвегія U-20 - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1).

Шайби: Гоцко (Петров, Чайка), 44:18 - Нільссон, 00:45, 19:04, Х'єлмас, 04:20, Ханссон, 53:16.

Норвегія вирішила долю матчу в першому періоді

Суперником української молодіжки в стартовому поєдинку турніру стала збірна Норвегії, яка за підсумками минулого чемпіонату світу за участю України здобула путівку до елітного дивізіону.

Норвежці активно розпочали зустріч і вже на 20-й хвилині мали перевагу в три шайби. Дублем відзначився Нільссон, ще одну шайбу закинув Х'єлмас.

У другому періоді команди не змогли змінити рахунок. На початку третьої двадцятихвилинки Україна скоротила відставання: на 45-й хвилині Гоцко реалізував гольовий момент після передач Петрова та Чайки.

Однак на 54-й хвилині Ханссон закинув четверту шайбу Норвегії та встановив остаточний рахунок.

Попереду матчі з Австрією та Данією

Наступними суперниками молодіжної збірної України на турнірі чотирьох націй стануть команди Австрії та Данії.

Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу Норвегія також зустрічалася з Україною та перемогла з рахунком 3:2 в овертаймі. Завдяки виступу на турнірі норвежці здобули підвищення до елітного дивізіону.