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Зимові види 05 листопада 2026 · 19:42

Україна U-20 зазнала розгромної поразки від фаворита на турнірі чотирьох націй

Суперник українців, який минулого сезону пробився до елітного дивізіону чемпіонату світу, закинув три шайби вже в першому періоді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україна U-20 зазнала розгромної поразки від фаворита на турнірі чотирьох націй
Українська хокейна молодіжка невдало почала турнір чотирьох націй (Фото: ФХУ)

Молодіжна збірна України з хокею U-20 невдало розпочала виступи на Турнірі чотирьох націй. У першому матчі українці поступилися Норвегії, пропустивши три шайби в стартовій двадцятихвилинці.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Турнір чотирьох націй. U-20

Україна U-20 - Норвегія U-20 - 1:4 (0:3, 0:0, 1:1).

Шайби: Гоцко (Петров, Чайка), 44:18 - Нільссон, 00:45, 19:04, Х'єлмас, 04:20, Ханссон, 53:16.

Норвегія вирішила долю матчу в першому періоді

Суперником української молодіжки в стартовому поєдинку турніру стала збірна Норвегії, яка за підсумками минулого чемпіонату світу за участю України здобула путівку до елітного дивізіону.

Норвежці активно розпочали зустріч і вже на 20-й хвилині мали перевагу в три шайби. Дублем відзначився Нільссон, ще одну шайбу закинув Х'єлмас.

У другому періоді команди не змогли змінити рахунок. На початку третьої двадцятихвилинки Україна скоротила відставання: на 45-й хвилині Гоцко реалізував гольовий момент після передач Петрова та Чайки.

Однак на 54-й хвилині Ханссон закинув четверту шайбу Норвегії та встановив остаточний рахунок.

Попереду матчі з Австрією та Данією

Наступними суперниками молодіжної збірної України на турнірі чотирьох націй стануть команди Австрії та Данії.

Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті світу Норвегія також зустрічалася з Україною та перемогла з рахунком 3:2 в овертаймі. Завдяки виступу на турнірі норвежці здобули підвищення до елітного дивізіону.

Раніше ми повідомляли, що збірна України U-18 більш вдало розпочала турнір чотирьох націй, здобувши перемогу в овертаймі.

Головні матчі
Ліга Європи 5 листопада 19:45
Кристал Пелас - : - Гоффенгайм
Ліга Європи 5 листопада 19:45
Реал Сосьєдад - : - Ліон
Ліга Європи 5 листопада 22:00
Байєр - : - Марсель
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