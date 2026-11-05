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Зимові види 05 листопада 2026 · 19:03

Камбек та перемога в овертаймі: збірна України U-18 вдало розпочала турнір чотирьох націй

В першому матчі "синьо-жовті" здолали збірну Румунії, поступаючись в третьому періоді двома шайбами
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Камбек та перемога в овертаймі: збірна України U-18 вдало розпочала турнір чотирьох націй
Українські юніори врятувались від поразки в третьому періоді (Фото: ФХУ)

Юнацька збірна України з хокею U-18 розпочала виступи на Турнірі чотирьох націй в Угорщині з вольової перемоги. Поступаючись Румунії у дві шайби, українці зуміли зрівняти рахунок у третьому періоді, а в овертаймі вирвали перемогу.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Турнір чотирьох націй. U-18

Україна U-18 - Румунія U-18 - 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Україна U-18 здійснила камбек у третьому періоді

Перший матч на турнірі в Угорщині юнацька збірна України провела проти однолітків із Румунії. Після двох періодів українці поступалися суперникам, однак у заключній двадцятихвилинці зуміли відіграти відставання у дві шайби та перевести гру в овертайм.

У додатковий час збірна України закинула вирішальну шайбу й здобула перемогу з рахунком 3:2.

Наступні суперники - Польща та Угорщина

Після перемоги над Румунією на українську команду чекають ще два поєдинки на Турнірі чотирьох націй. Наступними суперниками підопічних стануть збірні Польщі та Угорщини.

Змагання в Угорщині триватимуть із 5 до 7 листопада. Участь у них беруть чотири команди: Україна, Румунія, Польща та господарі турніру.

Раніше ми розповідали, що жіноча збірна України вирвала перемогу в першому матчі Європейського кубка націй з хокею.

Теги: Хокей
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