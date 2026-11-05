Камбек и победа в овертайме: сборная Украины U-18 успешно начала турнир четырех наций

Юношеская сборная Украины по хоккею U-18 начала выступления на Турнире четырех наций в Венгрии по волевой победе. Уступая Румынии в две шайбы, украинцы сумели сравнять счет в третьем периоде, а в овертайме вырвали победу.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Турнир четырёх наций. U-18
Украина U-18 – Румыния U-18 – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)
Первый матч на турнире в Венгрии юношеская сборная Украины провела против сверстников из Румынии. После двух периодов украинцы уступали соперникам, однако в заключительной двадцатиминутке сумели отыграть отставание в две шайбы и перевести игру в овертайм.
В дополнительное время сборная Украины забросила решающую шайбу и одержала победу со счетом 3:2.
После победы над Румынией украинскую команду ждут еще два поединка на Турнире четырех наций. Следующими соперниками подопечных станут сборные Польши и Венгрии.
Соревнования в Венгрии продлятся с 5 по 7 ноября. Участие в них принимают четыре команды: Украина, Румыния, Польша и хозяева турнира.
Ранее мы рассказывали, что женская сборная Украины вырвала победу в первом матче Европейского кубка наций по хоккею.