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Зимние виды 05 ноября 2026 · 19:03

Камбек и победа в овертайме: сборная Украины U-18 успешно начала турнир четырех наций

В первом матче "сине-желтые" одолели сборную Румынии, уступая в третьем периоде двумя шайбами
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Камбек и победа в овертайме: сборная Украины U-18 успешно начала турнир четырех наций
Украинские юниоры спаслись от поражения в третьем периоде (Фото: ФХУ)

Юношеская сборная Украины по хоккею U-18 начала выступления на Турнире четырех наций в Венгрии по волевой победе. Уступая Румынии в две шайбы, украинцы сумели сравнять счет в третьем периоде, а в овертайме вырвали победу.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Турнир четырёх наций. U-18

Украина U-18 – Румыния U-18 – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Украина U-18 совершила камбек в третьем периоде

Первый матч на турнире в Венгрии юношеская сборная Украины провела против сверстников из Румынии. После двух периодов украинцы уступали соперникам, однако в заключительной двадцатиминутке сумели отыграть отставание в две шайбы и перевести игру в овертайм.

В дополнительное время сборная Украины забросила решающую шайбу и одержала победу со счетом 3:2.

Следующие соперники – Польша и Венгрия

После победы над Румынией украинскую команду ждут еще два поединка на Турнире четырех наций. Следующими соперниками подопечных станут сборные Польши и Венгрии.

Соревнования в Венгрии продлятся с 5 по 7 ноября. Участие в них принимают четыре команды: Украина, Румыния, Польша и хозяева турнира.

Ранее мы рассказывали, что женская сборная Украины вырвала победу в первом матче Европейского кубка наций по хоккею.

Теги: Хоккей
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