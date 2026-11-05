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Футбол 05 ноября 2026 · 15:56

"Несет катастрофические репутационные риски": "Александрия" предостерегла своего легионера от участия в матче против сборной РФ

Украинский клуб призвал федерацию футбола Венесуэлы не привлекать Брайана Кастильо к поединку в Краснодаре, предупредив о репутационных и рисках безопасности
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Несет катастрофические репутационные риски": "Александрия" предостерегла своего легионера от участия в матче против сборной РФ
Брайан Кастильо (Фото: bryancastillo_09, Instagram)

"Александрия" направила официальное письмо в Федерацию футбола Венесуэлы с просьбой не привлекать арендованного нападающего Брайана Кастильо в товарищеский матч против России. В клубе предупреждают, что участие в поединке на территории страны-агрессора может негативно отразиться на дальнейшей карьере футболиста в Европе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление ФК "Александрия" в Instagram.

Кастильо попал в резервный список сборной Венесуэлы

Брайан Кастильо, выступающий на правах аренды за венесуэльский "Карабобо", оказался в резервном списке национальной сборной на ноябрьские товарищеские матчи.

Один из поединков Венесуэла должен провести 17 ноября против России. Встреча запланирована в Краснодаре. В то же время 14 ноября венесуэльцы сыграют со сборной Страны Басков в Бильбао.

"Александрия" подчеркнула, что не возражает против потенциального выступления Кастильо за национальную команду в матче против Страны Басков, однако категорически выступает против его возможного участия в поединке на территории России.

Украинский клуб обратился в федерацию и самого футболиста

В "Александрии" заявили, что из-за арендного статуса игрока не имеют прямых юридических инструментов, чтобы запретить ему принимать вызовы в сборную или выходить на поле. Тем не менее, клуб задействовал официальные каналы, чтобы не допустить участия футболиста в матче против россиян.

Руководство клуба также обратилось непосредственно к Кастильо и его представителям с рекомендацией пропустить этот поединок и не приезжать в расположение сборной, если нападающего переведут из резервного списка в основной.

"Александрия" предупредила о рисках для карьеры Кастильо

В клубе отметили, что участие в матче на территории России противоречит их принципиальной позиции по изоляции страны-агрессора от мирового спорта.

Кроме того, в "Александрии" считают, что такая поездка может иметь серьезные последствия для самого футболиста - в частности, создать репутационные проблемы и негативно отразиться на его будущих карьерных и трансферных перспективах в Европе.

Отдельно украинский клуб обратил внимание на риски поездки в Россию. В официальном письме в Федерацию футбола Венесуэлы "Александрия" изложила свою позицию и призвала не привлекать Кастильо к матчу в Краснодаре.

Ранее мы рассказывали, что "Полесье" вмешалось в планы сборной Венесуэлы из-за матча с РФ.

Теги: Футбол Александрия
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