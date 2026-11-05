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Футбол 05 ноября 2026 · 13:00

Официально: Роналду простился со сборной Португалии

Культовый капитан объявил об уходе из национальной команды после громкого скандала
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Официально: Роналду простился со сборной Португалии
Криштиану Роналду (фото: Getty Images)

Легендарный нападающий Криштиану Роналду официально объявил о завершении выступлений за сборную Португалии. О своем уходе 41-летний капитан сообщил в специальном обращении к болельщикам, подведя итоги более двух десятилетий выступлений под флагом национальной команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram португальца.

Прощание после демарша

Решение о завершении международной карьеры было принято на фоне скандального инцидента во время предыдущего окна Лиги наций. Форвард самовольно покинул расположение сборной после того, как не попал в стартовый состав на матч против Норвегии. За этот поступок футболиста наказали отстранением и финансовым штрафом, что и ускорило окончательное прощание с национальной командой.

"Сегодня настал момент передать номер 7 будущему. Это было непростое решение, ведь такие шаги принимаются не только головой, но и сердцем. Завершается путь, начавшийся в августе 2003 года и навсегда изменивший мою жизнь. Самая большая победа – это честь представлять лучшую страну в мире", – заявил Криштиану.

23 года в сборной

Роналду защищал цвета сборной Португалии на протяжении 23 лет. С момента дебюта в августе 2003 года он успел провести за национальную команду 234 матча, в которых забил 146 голов, установив мировой рекорд по количеству мячей на уровне сборных.

Вершиной его карьеры в составе Португалии стал 2016 год, когда он вместе с командой завоевал титул чемпиона Европы. Также он дважды выигрывал трофей Лиги наций УЕФА – в 2019 и 2025 годах.

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Теги: Футбол Криштиану Роналду Португалия
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