Михайлюк попал в драму с овертаймом в НБА: как сыграл украинец (видео)

В Национальной баскетбольной ассоциации прошел насыщенный игровой день из 14 поединков. В центре внимания украинских болельщиков оказалось выступление Святослава Михайлюка, чья команда устроила настоящий овертайм-триллер в Луизиане.

Михайлюк и триллер с овертаймом

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк в составе "Юты Джаз" принял участие в выездном матче против "Нью-Орлеан Пеликанс". Наш легионер провел на площадке чуть более 17 минут, за которые успел набрать 6 очков и сделать 3 подбора.

Матч выдался крайне напряженным: уступая после первой половины, "Юта" совершила мощный рывок в третьей четверти (43:28). Однако хозяева отыгрались в концовке основного времени, а в дополнительные пять минут вырвали победу – 120:113. Для команды Михайлюка это уже шестое поражение подряд в регулярном чемпионате.

Разгром от "Нью-Йорка" и другие результаты

В остальных поединках игрового дня стоит отметить успех "Бостон Селтикс", которые одолели "Милуоки Бакс" (109:102), а также очередную победу "Филадельфии" в матче с "Детройт Пистонс" (112:106). Самую убедительную победу одержал "Нью-Йорк", разгромив "Чикаго Буллз" с преимуществом в 30 очков (135:105).

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА за 5 ноября: