Сборная Украины по гандболу разгромно проиграла Исландии на старте отбора Евро-2028

Мужская сборная Украины по гандболу неудачно приступила квалификации чемпионата Европы 2028 года. В первом матче отбора "сине-желтые" на выезде потерпели разгромное поражение от Исландии со счетом 26:48.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Исландия – Украина

Украинцы не смогли навязать борьбу сопернику уже в первой половине встречи. До перерыва команда забросила всего девять мячей, тогда как исландцы отличились 23 раза.

После отдыха хозяева площадки продолжили наращивать преимущество и довели счет до разгромного – 48:26. Самым результативным игроком сборной Украины стал Дмитрий Артеменко, забросивший восемь мячей.

Когда Украина сыграет следующий матч отбора Евро-2028

Следующий поединок квалификации украинская команда проведет в воскресенье, 8 ноября. Соперником станет сборная Сербии, а начало встречи запланировано на 16:00.

Напомним, в отборе к чемпионату Европы 2028 украинцы соревнуются за выход в финальную часть турнира, который будут принимать Испания, Португалия и Швейцария.