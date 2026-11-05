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Другое 05 ноября 2026 · 06:02

Сборная Украины по гандболу разгромно проиграла Исландии на старте отбора Евро-2028

Команда уступила одному из фаворитов квалификации с разницей в 22 мяча. Самым результативным в составе украинцев стал Дмитрий Артеменко
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Сборная Украины по гандболу разгромно проиграла Исландии на старте отбора Евро-2028
Сборная Украины по гандболу (фото: Федерация гандбола Украины)

Мужская сборная Украины по гандболу неудачно приступила квалификации чемпионата Европы 2028 года. В первом матче отбора "сине-желтые" на выезде потерпели разгромное поражение от Исландии со счетом 26:48.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Исландия – Украина

Украинцы не смогли навязать борьбу сопернику уже в первой половине встречи. До перерыва команда забросила всего девять мячей, тогда как исландцы отличились 23 раза.

После отдыха хозяева площадки продолжили наращивать преимущество и довели счет до разгромного – 48:26. Самым результативным игроком сборной Украины стал Дмитрий Артеменко, забросивший восемь мячей.

Когда Украина сыграет следующий матч отбора Евро-2028

Следующий поединок квалификации украинская команда проведет в воскресенье, 8 ноября. Соперником станет сборная Сербии, а начало встречи запланировано на 16:00.

Напомним, в отборе к чемпионату Европы 2028 украинцы соревнуются за выход в финальную часть турнира, который будут принимать Испания, Португалия и Швейцария.

Читайте также о составе сборной Украины по гандболу на матче осенней части отборочного цикла на Евро-2028.

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