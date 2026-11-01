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Другое 01 ноября 2026 · 17:31

Стал известен состав сборной Украины по гандболу на старт отбора Евро-2028: кто получил вызов

Главный тренер Вадим Бражник определился с 16 игроками на матче против Исландии и Сербии
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Стал известен состав сборной Украины по гандболу на старт отбора Евро-2028: кто получил вызов
матчей Сборная Украины по гандболу (фото: ФГУ)

Мужская сборная Украины по гандболу определилась с составом на стартовых матчах квалификации чемпионата Европы-2028. В заявку главного тренера Вадима Бражника вошли 16 гандболистов, большинство из которых представляют зарубежные клубы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию гандбола Украины .

Состав сборной Украины

Вратари:

  • Антон Деревянкин ("Хробры Глогув", Польша)
  • Алексей Новиков ("Фиверс Маргаретен", Австрия)

Полусредние и разыгрывающие:

  • Илья Близнюк ("Сан-Рафаэль", Франция)
  • Ростислав Полищук ("Калиш", Польша)
  • Даниил Савчук ("Спартак-Киев", Украина)
  • Денис Саварин ("Одесса", Украина)
  • Максим Стрельников ("Храбры Глогув", Польша)
  • Игорь Турченко ("Нант", Франция)

Левые крайние:

  • Дмитрий Артеменко ("Гвардия Ополе", Польша)
  • Захар Денисов ("Политехника Тимишоара", Румыния)

Прави крайние:

  • Даниил Глушак ("Бухарест", Румыния)
  • Руслан Диакона ("Спартак-Киев", Украина)

Линейные:

  • Никита Заболотный ("Мотор", Украина)
  • Дмитрий Ильченко ("Зептер Легеново", Польша)
  • Ярослав Медяник ("Спартак-Киев", Украина)
  • Александр Онуфриенко ("Шартр", Франция)

Таким образом, 11 из 16 вызванных игроков выступают за границей. Наибольшее представительство среди иностранных чемпионатов у Польши – пять гандболистов.

Одним из лидеров команды остается Игорь Турченко, выступающий за французский "Нант" и имеющий опыт игры в Лиге чемпионов.

Также в сборную вернулись Илья Близнюк, пропускавший предыдущие матчи из-за травмы, и Дмитрий Ильченко.

Задания и соперники Украины

Украинская сборная попала в группу 3 квалификации Евро-2028, где сыграет против Исландии, Сербии и Эстонии.

Главный тренер Вадим Бражник подчеркнул, что команда настроена бороться за выход на континентальное первенство, несмотря на сложный жребий.

"Цели у нас, как всегда, высокие. Мы хотим выйти в финальную часть Евро-2028 и будем бороться за это", – заявил наставник.

По регламенту квалификации, прямые путевки на чемпионат Европы получат две лучшие сборные каждой из восьми групп. Еще четыре места достанутся лучшим командам среди финиширующих третьими.

Первые два поединка квалификации украинцы проведут в ноябре 2026 года.

  • 4 ноября, 21:30 – Исландия – Украина (Рейкьявик)
  • 8 ноября, 16:00 – Украина – Сербия (Пряшев, Словакия)

Ранее киевский "ХИТ" сенсационно обыграл испанский гранд и завершил групповой этап Лиги чемпионов без поражений.

Главные матчи
АПЛ 1 ноября 18:30
Ливерпуль - : - Арсенал
УПЛ 1 ноября 13:00
ЛНЗ - : - Харьков
Серия А 1 ноября 21:45
Ювентус - : - Наполи
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