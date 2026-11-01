Стал известен состав сборной Украины по гандболу на старт отбора Евро-2028: кто получил вызов

Мужская сборная Украины по гандболу определилась с составом на стартовых матчах квалификации чемпионата Европы-2028. В заявку главного тренера Вадима Бражника вошли 16 гандболистов, большинство из которых представляют зарубежные клубы.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию гандбола Украины .
Вратари:
Полусредние и разыгрывающие:
Левые крайние:
Прави крайние:
Линейные:
Таким образом, 11 из 16 вызванных игроков выступают за границей. Наибольшее представительство среди иностранных чемпионатов у Польши – пять гандболистов.
Одним из лидеров команды остается Игорь Турченко, выступающий за французский "Нант" и имеющий опыт игры в Лиге чемпионов.
Также в сборную вернулись Илья Близнюк, пропускавший предыдущие матчи из-за травмы, и Дмитрий Ильченко.
Украинская сборная попала в группу 3 квалификации Евро-2028, где сыграет против Исландии, Сербии и Эстонии.
Главный тренер Вадим Бражник подчеркнул, что команда настроена бороться за выход на континентальное первенство, несмотря на сложный жребий.
"Цели у нас, как всегда, высокие. Мы хотим выйти в финальную часть Евро-2028 и будем бороться за это", – заявил наставник.
По регламенту квалификации, прямые путевки на чемпионат Европы получат две лучшие сборные каждой из восьми групп. Еще четыре места достанутся лучшим командам среди финиширующих третьими.
Первые два поединка квалификации украинцы проведут в ноябре 2026 года.
Ранее киевский "ХИТ" сенсационно обыграл испанский гранд и завершил групповой этап Лиги чемпионов без поражений.