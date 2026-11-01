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Зимние виды 01 ноября 2026 · 13:04

Исторический успех на льду: украинские фигуристы переписали 26-летний рекорд на Гран-при

Выступления Марсака и пары Голиченко – Даренский покорили Канаду
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Исторический успех на льду: украинские фигуристы переписали 26-летний рекорд на Гран-при
Кирилл Марсак (фото: instagram.com/kmarsak)

Украинские фигуристы устроили настоящий прорыв на этапе Гран-при в канадской Келоуне. Наши спортсмены дважды за день переписали национальные достижения, которые держались десятилетиями.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Прорыв Марсака

Кирилл Марсак в мужском одиночном катании показал феноменальный результат. После четвертого места в короткой программе (83,67 балла) украинец получил 142,73 балла за произвольное выступление. С итоговой суммой в 226.4 балла Марсак замкнул топ-5 соревнований, остановившись в 22.22 балла от медали.

Попадание Кирилла в пятерку сильнейших стало лучшим результатом Украины в мужском катании на уровне Гран-при за последние 26 лет. В последний раз подобное удавалось Дмитрию Дмитренко еще в 2000 году на турнире NHK Trophy в Японии.

Успех пары Голиченко – Деренский

Не менее ярко выступила спортивная пара – София Голиченко и Артем Даренский. Они заняли шестое место в короткой программе (58:34) и вошли в топ-5 в произвольной (102:39). Общий результат в 160,73 балла принес им итоговое шестое место.

Этот результат стал лучшим для Украины в спортивных парах за последние 17 лет – со времен "серебра" Татьяны Волосожар и Станислава Морозова на Гран-при США в 2009 году.

Точку в выступлениях украинской сборной в Канаде поставят Ирина Пидгайна и Артем Коваль в танцах на льду. Произвольная программа в этой дисциплине стартует в ночь с 1 на 2 ноября в 00:15 по киевскому времени.

Также читайте, как украинки продолжили медальное наступление на ЧМ по борьбе.

Теги: Сборная Украины Спортсмены
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