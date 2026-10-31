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Бокс 31 октября 2026 · 17:05

Канело должно побеждать Мбилли. Но легко ему точно не будет

Александр Чепилко разбирает грядущий бой Сауля Альвареса и Кристиана Мбилли и объясняет, почему опыт мексиканца может стать решающим фактором
Александр Чепилко Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Канело должно побеждать Мбилли. Но легко ему точно не будет
Сауль Альварес против Кристиана Мбилли (фото: Getty Images)

Канело Альварес проведет сражение против Кристиана Мбилли – мексиканец впервые выйдет на ринг после прошлогоднего поражения от Терренса Кроуфорда.

Я думаю, что Канелло должен побеждать. Мбилли – парень непростой, мускулистый. Накачанный, мощный кабанчик. Но все же у Канело есть опыт. Я не могу сказать, что Канелло сильно сдал. Да, он проиграл Кроуфорду, но давайте учитывать, что это все же Терренс Кроуфорд. Ему проиграли все, кто против него боксировал. Поэтому за счет опыта, ударной силы и физической мощи Канело должно побеждать.

Мбилли боксировал с Деревянченко. Мбилли тогда было 29 лет, а Деревянченко – 38. Но Сергей травмировал руку в бою и даже одной рукой очень хорошо с ним боксировал.

Прогноз на бой следующий: не думаю, что досрочно, скорее всего, сегодняшние соперники будут возиться все регламентированные раунды, но уверен, что Канелло должен побеждать.

Теги: Бокс
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