Появились результаты голосования за "Золотой мяч": на сколько Кейн опередил Мбаппе

Французское издание L'Équipe обнародовало результаты голосования за "Золотой мяч"-2026. Победитель, нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, опередил ближайшего преследователя Килиана Мбаппе всего на 28 очков.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на L'Équipe.
По итогам голосования Гарри Кейн набрал 1055 очков. Второе место занял форвард "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе, в активе которого 1027 баллов.
Как отмечает L'Équipe, разница в 28 очков между победителем и серебряным призером стала одной из самых маленьких в истории голосования за награду.
Третью позицию занял представитель "Барселоны" Ламин Ямал с 881 баллом. В первую пятерку также вошли партнер Ямаля по "Барсе" и сборной Испании Родри (726) и Лионель Месси (612).
Украину в голосовании за "Золотой мяч" представлял журналист Игорь Линник. Его выбор значительно отличался от итогового рейтинга.
На первое место украинец поставил полузащитника ПСЖ и сборной Испании Фабиана Руиса, который в общем голосовании занял десятую позицию. Гарри Кейн оказался только на девятом месте в списке Линника, а Килиан Мбаппе вообще не попал в его первую десятку.
В сезоне 2025/26 Гарри Кейн забил 73 гола и отдал восемь результативных передач в 65 матчах за "Баварию" и сборную Англии. В составе мюнхенского клуба нападающий стал чемпионом Германии и выиграл национальный Кубок.
В то же время, среди номинантов были девять футболистов ПСЖ - действующего победителя Лиги чемпионов. Также Кейн опередил в голосовании шестерых представителей сборной Испании, ставшей чемпионом мира.
В женской номинации "Золотой мяч" в третий раз в карьере завоевала Алексия Путельяс. Ранее испанская футболистка получала награду в 2021 и 2022 годах.
Лучшими молодыми футболистами и футболистками признали представителей Испании и "Барселоны" - Ламина Ямаля и Вики Лопес соответственно.
Ранее мы рассказывали, что Гарри Кейн стал первым англичанином, выигравшим "Золотой мяч" за последние 25 лет.