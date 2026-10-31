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Футбол 31 октября 2026 · 13:35

Появились результаты голосования за "Золотой мяч": на сколько Кейн опередил Мбаппе

Англичанин набрал 1055 очков, опередив французского бомбардира всего на 28 баллов.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Появились результаты голосования за "Золотой мяч": на сколько Кейн опередил Мбаппе
Кейн минимально опередил Мбаппе (Фото: harrykane, Instagram)

Французское издание L'Équipe обнародовало результаты голосования за "Золотой мяч"-2026. Победитель, нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, опередил ближайшего преследователя Килиана Мбаппе всего на 28 очков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на L'Équipe.

Кейн опередил Мбаппе с минимальным отрывом

По итогам голосования Гарри Кейн набрал 1055 очков. Второе место занял форвард "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе, в активе которого 1027 баллов.

Как отмечает L'Équipe, разница в 28 очков между победителем и серебряным призером стала одной из самых маленьких в истории голосования за награду.

Третью позицию занял представитель "Барселоны" Ламин Ямал с 881 баллом. В первую пятерку также вошли партнер Ямаля по "Барсе" и сборной Испании Родри (726) и Лионель Месси (612).

Топ-10 голосования за "Золотой мяч"-2026:

  1. Гарри Кейн – 1055 очков;
  2. Килиан Мбаппе – 1027;
  3. Ламин Ямал – 881;
  4. Родри – 726;
  5. Лионель Месси – 612;
  6. Хвича Кварацхелия – 541;
  7. Усман Дембеле – 418;
  8. Эрлинг Голланд – 378;
  9. Майкл Олисе – 296;
  10. Фабиан Руис – 201.

Как проголосовал украинский журналист

Украину в голосовании за "Золотой мяч" представлял журналист Игорь Линник. Его выбор значительно отличался от итогового рейтинга.

На первое место украинец поставил полузащитника ПСЖ и сборной Испании Фабиана Руиса, который в общем голосовании занял десятую позицию. Гарри Кейн оказался только на девятом месте в списке Линника, а Килиан Мбаппе вообще не попал в его первую десятку.

Статистика Кейна и другие лауреаты премии

В сезоне 2025/26 Гарри Кейн забил 73 гола и отдал восемь результативных передач в 65 матчах за "Баварию" и сборную Англии. В составе мюнхенского клуба нападающий стал чемпионом Германии и выиграл национальный Кубок.

В то же время, среди номинантов были девять футболистов ПСЖ - действующего победителя Лиги чемпионов. Также Кейн опередил в голосовании шестерых представителей сборной Испании, ставшей чемпионом мира.

В женской номинации "Золотой мяч" в третий раз в карьере завоевала Алексия Путельяс. Ранее испанская футболистка получала награду в 2021 и 2022 годах.

Лучшими молодыми футболистами и футболистками признали представителей Испании и "Барселоны" - Ламина Ямаля и Вики Лопес соответственно.

Ранее мы рассказывали, что Гарри Кейн стал первым англичанином, выигравшим "Золотой мяч" за последние 25 лет.

Теги: Футбол Золотой мяч
Главные матчи
УПЛ 31 октября 13:00
Верес - : - Черноморец
АПЛ 31 октября 14:30
Челси - : - Манчестер Юнайтед
Ла Лига 31 октября 15:00
Леванте - : - Атлетико
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