После неудачи с Усиком: Уайлдер договорился о бое с непобежденным чемпионом

Бывший чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер и непобедимый чемпион в первом тяжелом весе Джей Опетая согласовали проведение очного поединка. Бой может состояться в андеркарде вечера бокса Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля в соцсети X .

Уайлдер и Опетая согласовали проведение боя

По информации Рафаэля, стороны уже согласовали проведение поединка в рамках вечера бокса Фьюри – Джошуа, однако официальный контракт пока не подписан.

Для Уайлдера этот поединок может стать возможностью снова заявить о себе на фоне неудачных переговоров по встрече с Александром Усиком.

Когда боксеры последний раз выходили на ринг

Деонтей Уайлдер последний раз сражался в апреле, когда победил Дерека Чисору (36-14, 23 КО) раздельным решением судей. Для американца эта победа стала важна после серии неудачных результатов.

Джей Опетайя свой последний поединок провел в сентябре. Австралиец одолел Ноэля Микаэляна (28-4, 12 КО) техническим нокаутом, сохранив статус непобежденного боксера.

Усиление карда вечера боя Джошуа и Фьюри

Главным событием вечера бокса в Кардиффе 11 декабря станет противостояние Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

На кону этого поединка будут стоять специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super.