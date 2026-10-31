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Бокс 31 жовтня 2026 · 12:00

Після невдачі з Усиком: Вайлдер домовився про бій із непереможеним чемпіоном

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі може зустрітися з Джей Опетаєю в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після невдачі з Усиком: Вайлдер домовився про бій із непереможеним чемпіоном
Вайлдер на шляху до повернення на ринг (Фото: Getty Images)

Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер та непереможений чемпіон у першій важкій вазі Джей Опетая погодили проведення очного поєдинку. Бій може відбутися в андеркарді вечора боксу Тайсон Ф'юрі - Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на журанліста Дена Рафаеля в соцмережі X.

Вайлдер та Опетая погодили проведення бою

За інформацією Рафаеля, сторони вже узгодили проведення поєдинку в межах вечора боксу Ф'юрі - Джошуа, однак офіційний контракт поки не підписаний.

Для Вайлдера цей поєдинок може стати можливістю знову заявити про себе на тлі невдалих переговорів щодо зустрічі з Олександром Усиком.

Коли боксери востаннє виходили на ринг

Деонтей Вайлдер востаннє бився у квітні, коли переміг Дерека Чісору (36-14, 23 КО) роздільним рішенням суддів. Для американця ця перемога стала важливою після серії невдалих результатів.

Джей Опетая свій останній поєдинок провів у вересні. Австралієць здолав Ноеля Мікаеляна (28-4, 12 КО) технічним нокаутом, зберігши статус непереможеного боксера.

Посилення карду вечора бою Джошуа та Ф'юрі

Головною подією вечора боксу в Кардіффі 11 грудня стане протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

На кону цього поєдинку стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик та Деонтей Вайлдер майже домовились про поєдинок в 2027-му році.

Теги: Бокс Деонтей Уайлдер
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