Прощальний бій: Усик зустрінеться з Вайлдером в 2027 році

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик визначився з суперником для наступного поєдинку. Український боксер зустрінеться в рингу з американським нокаутером Деонтеєм Вайлдером.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Ring Magazine .

Дата, місце та деталі протистояння

Як повідомив директор команди Усика Сергій Лапін, потенційний бій планується провести на території США у березні 2027-го року.

40-річний Деонтей Вайлдер є колишнім володарем пояса WBC у хевівейті (2015–2020) та відзначився 10 успішними захистами титулу. Американський нокаутер відомий рекордною серією з 32 поспіль перемог нокаутом від початку кар'єри, хоча у своїх останніх 10 поєдинках виходив переможцем лише п'ять разів.

Передумови та стан у дивізіоні

Нагадаємо, у травні під час вечора боксу в єгипетській Гізі Олександр Усик захистив титул WBC у поєдинку проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена, зупинивши суперника технічним нокаутом за секунду до фінального гонгу в 11-му раунді.

Згодом, наприкінці червня, 39-річний українець відмовився від своїх чемпіонських поясів IBF, WBC та WBA, щоб надати можливість молодим боксерам боротися за титули.

Також це рішення дозволило українській зірці бути більш вільним у виборі суперника.