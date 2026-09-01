Дубль Сидуна, розгром "Динамо" і успіх Ротаня: символічна збірна 4-го туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі зіграли матчі 4-го туру. Він приніс чимало сенсацій: "Шахтар" програв "Поліссю" (0:2), а "Динамо" було розгромно бито "Буковиною" (0:3).

4-й тур Української Прем'єр-ліги можна сміливо назвати найдраматичнішим у поточному чемпіонаті. По-перше, через повітряні тривоги деякі матчі відбувалися без глядачів або ж розтягнулися на два дні. А по-друге – через сенсаційність результатів. Бо коли ще можна побачити поразки "Шахтаря" та "Динамо" одночасно?

4-й тур УПЛ: результати матчів

Тур розпочався у п'ятницю, коли в гості до "Колоса" приїхала "Оболонь". Цей матч, як і більшість інших, теж постраждав через повітряну тривогу, однак зрештою, суперники змогли дограти без перенесення на наступний день – 0:0.

У суботу "Кудрівка" програла "Епіцентру" і тут героєм матчу став Вадим Сидун, який забив два м'ячі. "Лівий Берег" та "Карпати" свій тривалий матч завершили внічию (1:1), а у Львові сталася найбільша несподіванка туру – "Шахтар" програв "Поліссю".

У неділю "Чорноморець" встиг перемогти "Кривбас", а ЛНЗ та "Верес" грали 6,5 годин і вже після 22:00 рівняни забили єдиний і переможний м'яч. А от "Зорі" та "Харкову" пощастило менше: повітряна тривога змусила їх догравати у понеділок, однак харків'янам така пауза навіть пішла на користь – 3:0.

Зрештою, у Кам'янець-Подільському трапилася друга сенсація туру: "Буковина" розбила "Динамо" 3:0.

Символічна збірна 4-го туру УПЛ

Редакція Sport RBC.UA склала свої варіанти символічних збірних туру. Данило Вереітін, Андрій Костенко, Микита Малюгін а також Леонід Лобань визначили найкращих гравців цього ігрового періоду.

Данило Вереітін:

Олег Кудрик ("Полісся")



Микита Кравченко ("Полісся")

Даніїл Чечер ("Верес")

Роман Гончаренко ("Колос")

Богдан Михайліченко ("Полісся")



Батон Забергджа ("Харків")

Олександр Андрієвський ("Полісся")

Віталій Фарасеєнко ("Чорноморець")



Олег Кожушко ("Буковина)

Вадим Сидун ("Епіцентр")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Андрій Костенко:

Чижиоке Аніагбосо ("Чорноморець")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Едуард Сарапій ("Полісся")

Даніїл Чечер ("Верес")

Андрій Бусько ("Буковина")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Батон Забергджа ("Харків")

Карлос Рохас ("Епіцентр")

Артем Козак ("Епіцентр")

Леандро Андраде ("Полісся")

Олег Кожушко ("Буковина")

Микита Малюгін:

Олександр Кемкін ("Кривбас")

Олександр Климець ("Епіцентр")

Роман Гончаренко ("Колос")

Артем Шабанов ("Харків")

Ілля Крупський ("Харків")

Андрусв Араухо ("Полісся")

Гіоргі Робакідзе ("Чорноморець")

Феліпе Вієйра ("Карпати")

Батон Забергджа ("Харків")

Леандро Андраде ("Полісся")

Вадим Сидун ("Епіцентр")

Леонід Лобань:

Олег Кудрик ("Полісся")

Андрій Бусько ("Буковина")

Даніїл Чечер ("Верес")

Едуард Сарапій ("Полісся")

Олександр Климець ("Епіцентр")

Леандро Андраде ("Полісся")

Артем Козак ("Епіцентр")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Батон Забергджа ("Харків")

Вадим Сидун ("Епіцентр")

Олег Кожушко ("Буковина").

Батон Забергджа (фото: ФК "Харків")

Оформивши дубль в матчі із "Зорею" (3:0), косоварський форвард приніс перемогу своїй команді і заслужено потрапив до символічної збірної туру в усіх чотирьох респондентів.

Також не залишилися непоміченими і бомбардирські здібності Вадима Сидуна з "Епіцентра" та Олега Кожушка з "Буковини".

Найкращі бомбардири УПЛ

Після чотирьох турів у переліку бомбардирів лідерські позиції утримують бразильці – Феліпе Вієйра з "Карпат" та Кауан Еліас з "Шахтаря".