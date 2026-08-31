rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 31 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Харків" переміг "Зорю" в дводенному матчі УПЛ
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 31 серпня 2026 · 14:08

"Харків" переміг "Зорю" в дводенному матчі УПЛ

Після поновлення гри нападник харків'ян оформив дубль та закріпив результат
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Харків" переміг "Зорю" в дводенному матчі УПЛ
"Харків" переміг "Зорю" в дводенній грі (Фото: ФК "Харків")
Add as a preferred source on Google

ФК "Харків" переміг "Зорю" в непростому матчі 4-го туру УПЛ. Зустріч, яка розпочалась в неділю, була дограна вже в понеділок через постійні тривоги.

Про перебіг та результатбагатостраждального матчу розповідає Sport RBC.UA.

Українська Прем'єр-ліга, 4 тур

"Зоря" - "Харків" - 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: Ітодо, 14, Забергджа, 54, 65.

Події неділі

На початку зустрічі рахунок в матчі відкрив нігерійський нападник харків'ян Петер Ітодо. Проте через постійні повітряні тривоги та, особливо, останню затяжну тривогу матч зупинили на 51-й хвилині.

В результаті було ухвалено рішення дограти зустріч у понеділок, 31 серпня.

Остаточний результат

Одразу після відновлення гри луганський клуб провів низку замін - проте гол знову забили харків'яни. За три хвилини після початку гри Заберегджу подвоїв перевагу номінальних гостей.

А ще за 11 хвилин Заберегджу оформив дубль та встановив остаточний результат матчу. На 87-й хвилині матч знову призупинили після оголошення повітряної тривоги. Проте це не завадило зрештою дограти зустріч, адже тривога була нетривалою.

Раніше ми повідомляли, що в інших матчах неділі "Чорноморець" здобув першу перемогу в сезоні.

Теги: Футбол УПЛ Зоря
Головні матчі
УПЛ Матч завершився
Чорноморець 1:0 Кривбас
УПЛ Матч завершився
ЛНЗ 0:1 Верес
УПЛ ● LIVE · 51
Зоря 0:1 Харків
Головні новини
Успішний старт: Світоліна розпочала US Open з розгромної перемоги Успішний старт: Світоліна розпочала US Open з розгромної перемоги Вперше за 20 років: Джокович програв на старті US Open Вперше за 20 років: Джокович програв на старті US Open Так мене ще не малювали: Берінчик показав наслідки бою з Ноуксом Так мене ще не малювали: Берінчик показав наслідки бою з Ноуксом
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України