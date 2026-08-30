Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича

Берінчик – Ноукс: вік бере своє

Як би ми не намагалися переконати себе в тому, що ще є порох в порохівницях, ця пауза у півтора роки могла б піти на користь, що він залікує травми і класно підготувався і що цей кемп у 5 місяців принесе свій результат… Але ж вік є вік.

Суперник молодший і сильніший. Я так само не вважаю його суперінтелектуальним боксером (Сема Ноукса), але як я і сказав в ефірі, він не дурний, як мінімум. Ноукс не робив дурних речей, був достатньо дисциплінованим, грав на своїх сильних сторонах.

На жаль, у Дениса Берінчика, як виявилося у цьому поєдинку, з сильних сторін мало що залишилося. Так, продовжували працювати ноги, але окрім них не було нічого. Завдяки цьому компоненту йому вдавалося лише йти від суперника.

Він зміг створити Сему Ноуксу лише одну проблему: бритнець не міг його наздогнати, затиснути і добити. На жаль, ми не побачили від Берінчика спробу перемогти у цьому бою. І якісь поодинокі вибухи, всплески активності в останных раундах може трохи змусили усміхнутися, може трохи потішили. Але якби трохи раніше Берінчик почав це робити…

Хоча, може це просто самообман. Суперник молодший, фізично потужніший. З не якимось неймовірним, але з чітким гейм-планом, який він здатен виконати. А у Берінчика надто багато накопичених проблем було, тому все це не спрацювало.

Тому Берінчику, напевно, варто подякувати за боксерську кар'єру. Адже він сам сказав, що якщо програє, то може спробувати себе у якомусь іншому виді єдиноборств. Це яскрава людина для нашого спорту. Я впевнений, що він продовжить своє соціальне життя і якщо він обере собі якийсь інший вид єдиноборств, окрім боксу, це буде класно.

Він вміє запалювати, вміє привертати до себе увагу. Впевнений, якщо він завершить професійну кар'єру в боксі, то не загубиться. Це великий плюс.

Хргович – Ітаума: у боксі є місце для дива

Насправді, я зізнався в ефірі, що вже набридли ці фрази, що "не можна ганятися за нокаутом, бо нокаут може прийти в інший бік". Або що потрібно поступово підвищувати рівень опозиції. Що треба навіть проти суперників, з якими ти можеш фінішувати раніше, намагатися пройти якомога більше раундів, дізнатися, де твої ліміти. А що відбудеться, якщо ти пропустиш? А якщо зайдеш в другу половину поєдинку. Це все ті теми, які проговорені мільйони разів у професійному боксі.

Але бій Ітауми з Хрговичем чітко підтвердив: це не стереотип, а ті уроки, які історія боксу сформувала і викристалізувала. Звісно, якщо ти їх не притримуєшся, то ти можеш досягти успіху. Але коли все сходиться в одній точці, то ти понижуєш свої шанси.

Та попри всі прорахунки Ітауми та його команди, попри надмірну віру в себе, те, що зробив Хргович – це аномально. Він сказав, що його підтримував Святий Дух впродовж підготовки до поєдинку, коли він формував команду і на самому ринзі. І дійсно, раціонально пояснити те, що відбувалося, напевно не можна.

Зізнаюся: мене вразив Хргович впродовж медіа-тижня. Те, що він вивів Ітауму на емоції і змусив штовхнути себе після face-off, це вже був певний тривожний дзвіночок, що Ітауму спровокували. Ми бачили, що він був заряджений в перших двох раундах. Він багато сил та енергії там витратив.

Ну і справжній криптонит для Ітауми – неймовірна щелепа Хрговича. Те, скільки він витримав, як він витримав, це неможливо натренувати або повторити. Це або дано, або не дано. Класний кемп, воно допомагає, і він не міг бути поганим, якщо ти працюєш із Абелем Санчесом. Але Хргович отримав цей шанс і ця його суперздібність, котру не натренуєш, з нею просто треба народитись. Вона стала вирішальним фактором.

Важко покладатися на міцну щелепу, а у них було словесне протистояння із Ітаумою, коли вони сперечалися, наскільки важлива міцна щелепа. І у Хрговича вона виявилася бронебійною. Вона дозволила йому дожити до тих раундів, де Ітаума просто видохся. І там Хргович спіймав свою удачу за хвіст.

Зізнаюся: я за нього дуже радий. Бо Хргович казав, що він був хлопцем, якому ніхто і ніколи не давав подачок, треба було все вигризати самостійно. Це ті історії, за які ми любимо бокс. Коли здоровий глузд відходить кудись у бік, коли для суперзірки ніби все готово, треба просто прийти і взяти. Але знаходиться той, хто стає поперек горла. І у підсумку, сам стає переможцем і автором грандіозної сенсації.

Це було класно і це той бій, який може увійти в історію боксу. Він стане уроком для багатьох молодих боксерів, і навпаки, стане натхненням для таких, як Хргович. Які в 34 роки отримують свій перший титульний шанс і користуються ним.