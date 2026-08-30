Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму в бою за титул IBF

Хорватський боксер Філіп Хргович став чемпіоном світу у надважкій вазі за версією IBF. 34-річний боксер у дуже складному поєдинку подужав 21-річного Мозеса Ітауму. Хргович нокаутував суперника у 9-му раунді.

Ітаума – Хргович: хід поєдинку

Мозес Ітаума різко розпочав бій і почав закидувати Хрговича ударами. Бездоганна робота ніг та свіжість Ітауми створювали серйозні проблеми для хорвата. У другому раунді Хргович пропустив боковий удар і відправився у нокдаун. Щоправда, хорватський боєць швидко відновився.

Третій раунд дав натяк на те, що не все так однозначно. Хргович перехопив ініціативу і кілька разів поцілив по Ітаумі. Геть іншим був четвертий період: Ітаума домінував і наніс Хрговичу серйозне розсічення.

У п'ятому та шостому раундах Хргович виглядав блідим. Ітаума повністю вигравав ці раунди і здавалося, що хорват ось-ось впаде під шквалом сильних і різких ударів суперника. Під кінець 6-го раунду Хргович відчув втому суперника і застелив Ітауму ударами, дивом не відправивши того в нокдаун.

Сьомий раунд Ітаума провів краще, але було помітно, що фізично Мозес просів, зникла свіжість в ногах. У восьмому періоді британець ганяв Хрговича по рингу, здійснив багато влучних ударів, але в кінці знову просів, отримавши ледь не таку ж кількість пропущених, як за весь поєдинок.

Хргович відчув момент і з початку 9-го раунду взявся продовжувати те, чим завершував 8-й. Ітаума помітно втратив сил і в якийсь момент просто перестав триматися на ногах. Зрештою, кут Мозеса Ітауми у 9-му раунді викинув білого рушника. Так Філіп Хргович став новим чемпіоном світу у надважкій вазі за версією IBF.

Filip Hrgovic's crowning moment



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Що сказав Філіп Хргович

34-річний боксер пояснив свою тактику на бій, зізнавшися, що усвідомлював свій програш, але вірив у свій шанс в пізніх раундах.

"Це був не я. Це був Ісус Христос в мені. Я програвав кожен раунд, мене перебоксовували і я не знаю, звідки у мене була енергія у цьому останньому раунді. Це був найкращий кемп у моєму житті і мій найкращий корнер у моєму житті", – сказав Хргович одразу після бою.

Мозес Ітаума зазнав своєї першої поразки на профі ринзі. А Хргович у 22-му поєдинку на професійному рівні здобув чемпіонський пояс. Ймовірно, наступним суперником хорватського боксера стане кубинець Френк Санчез.