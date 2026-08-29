Тривожний дзвінок: "Шахтар" програв "Поліссю" в матчі УПЛ

У Львові завершився матч 4-го туру УПЛ, у якому донецький "Шахтар" зазнав несподіваної поразки від "Полісся". Команда Руслана Ротаня перемогла чинних чемпіонів із рахунком 2:0.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Хід матчу "Шахтар" – "Полісся"

Житомирська команда відкрила рахунок на 31-й хвилині матчу: це Андраде прорвався правим флангом і виконав подачу до штрафного майданчику. Там захисники "Шахтаря" прогавили Назаренка, який виграв боротьбу у захисників "гірників" та вивів свою команду вперед.

Арда Туран відреагував на провал своїх підопічних: по перерві замість лівого захисника Педро Енріке вийшов Іраклій Азаров, а Олега Очеретька у центрі поля змінив Дмитро Криськів. Однак ситуація глобально не змінилася: той-таки Андраде мав кілька нагод, аби відзначитися.

Коли ж кабо-вердієць залишив поле, у складі "Полісся" знайшовся той, хто зміг забити. Олександр Андрієвський на 74-й хвилині вийшов віч-на-віч із Різником і не залишив шансів голкіперу "Шахтаря", забивши, щоправда, з другої спроби.

Після другого пропущеного м'яча "Шахтар" остаточно розгубився в атаці. "Полісся" впевнено довело справу до перемоги – 2:0.

УПЛ. 4-й тур

"Шахтар" – "Полісся" – 0:2

Голи: Назаренко, 31; Андрієвський, 74.

Турнірна таблиця і календар "Шахтаря" та "Полісся"

Після цього матчу "Полісся" наздогнало "Шахтар" – в обох команд по 9 набраних очок. "Полісся" посідає другу сходинку, а "Шахтар" – третій.

У наступному турі житомирська команда у п'ятницю зіграє із "Кудрівкою". Початок матчу 4 вересня о 18:00.

"Шахтар" у 5-му турі протистоятиме чинному лідеру турнірної таблиці – львівським "Карпатам". Матч на стадіоні "Україна" розпочнеться у неділю, 5 вересня, о 18:00.