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Футбол 29 серпня 2026 · 16:49

Впоралися без Сіфуентеса: "Епіцентр" розгромив "Кудрівку" в матчі УПЛ

Команда Сергія Нагорняка після відходу найкращого голеадора здобула розгромну перемогу
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Впоралися без Сіфуентеса: "Епіцентр" розгромив "Кудрівку" в матчі УПЛ
"Епіцентр" переміг "Кудрівку" (фото: upl.ua)
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У матчі 4-го туру команда з Кам'янець-Подільського впевнено перемогла одного з аутсайдерів турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Кудрівка" – "Епіцентр": хід матчу

Інтриги в цьому протистоянні не вийшло: "Епіцентр" вийшов вперед на 36-й хвилині, коли відзначився Вадим Сидун. По перерві команда Сергія Нагорняка продовжувала контролювати ситуацію на полі і на 75-й хвилині той-таки Сидун оформив дубль.

Крапку у матчі буквально за три хвилини після голу Сидуна поставив Карлос Рохас. Таким чином, "Епіцентр" здобув гостьову перемогу із рахунком 3:0.

Відзначимо, що це був перший матч "Епіцентра" після того, як його залишив лідер команди Хоакін Сіфуентес, який продовжить кар'єру в "Карпатах".

УПЛ. 4-й. тур

"Кудрівка" – "Епіцентр" – 0:3

Голи: Сидун, 36, 75; Рохас, 78.

Календар і турнірна таблиця УПЛ

Після цієї перемоги "Епіцентр" набрав 7 очок у чотирьох матчах і тимчасово піднявся на третє місце у турнірній таблиці. "Кудрівка" після чотирьох матчів має в активі лише 2 бали і наразі розташовується на 13-й сходинці.

Наступний матч "Епіцентр" зіграє вдома, у Кам'янець-Подільському. Його суперником буде "Буковина", цей матч відбудеться 6 вересня о 13:00.

"Кудрівка" у 5-му турі УПЛ гратиме із "Поліссям". Цей матч відбудеться у Житомирі 4 вересня. Початок о 18:00.

Читайте також повне прев'ю 4-го туру УПЛ.

Теги: УПЛ Футбол
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