Берінчик та Ноукс показали майже рівну вагу перед титульним поєдинком

Сьогодні у Лондоні, на O2 Arena, відбудеться поєдинок за титул WBO International в легкій вазі. Українець Денис Берінчик зустрінеться із Семом Ноуксом. Напередодні відбулася церемонія зважування, на якій спортсмени показали майже однакову вагу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Lucky Punch.
Показники обох боксерів відрізняються в лічених грамах. Берінчик показав на вагах 60,826 кг. Ноукс виявився важчим лише на 14 грамів – 60,840 кг. Обидва боксери вкладаються в ліміт легкої ваги, який становить 61,2 кг.
Для порівняння, перед своїм останнім поєдинком проти Кейшона Девіса, Денис Берінчик важив 61,05 кг.
Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. Він стане частиною вечора боксу, головною подією якого буде бій Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича.
Для Берінчика цей поєдинок стане першим за півтора року. Востаннє українець виходив у ринг у лютому 2025-го, коли програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський пояс WBO у легкій вазі.
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На церемонії зважування Денис Берінчик також нагадав лондонській аудиторії про війну в Україні.