Збірна України з баскетболу перемогла Грецію у відборі на ЧС-2027

Національна збірна України з баскетболу здобула впевнену перемогу над командою Греції у першому матчі другого етапу відбору на чемпіонат світу-2027. У Ризі команда Айнарса Багатскіса виграла із рахунком 82:76, а найрезультативнішим у складі нашої збірної став Олександр Ковляр.

Хід матчу Україна – Греція

Українська команда впевнено розпочала матч: перша десятихвилинка залишилася за нашими баскетболістами (24:19). На початку другого ігрового періоду Греція намагалася наздогнати Україну, але після двох реалізованих штрафних кидків від В'ячеслава Боброва, синьо-жовті відірвалися вже на 7 очок. Утім, Греція змогла здійснити ривок 7-0 і зрівняла рахунок.

Після тайм-ауту українська збірна пішла в атаку зі свіжими силами: Святослав Михайлюк та Максим Шульга стабільно набирали очки, що забезпечило нашій команді успіх за підсумками першої половини – 40:37.

У третій десятихвилинці проблемою для України став проблемою Тайлер Дорсі. Утім, на кожне його влучання результативно відповідали Ковляр та Шульга. А за хвилину до кінця цього періоду Святослав Михайлюк поцілив з дальньої дистанції і повернув перевагу збірній України у 8 балів.

Заключна чверть почалася з двох успішних дальніх кидків від Андрія Войналовича. Відірвавшись на 11 очок, команда Багатскіса вже не віддала лідерство. Фінальна сирена зупинила матч за рахунку 82:76.

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Олександр Ковляр, який набрав 18 очок. Відзначимо і результативність Максима Шульги, який набрав 14 балів.

ЧС-2027. Другий етап

Україна – Греція – 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)

Україна: Ковляр 18 + 6 підбирань + 4 передачі, Ткаченко 6 + 3 підбирання, Михайлюк 13 + 6 + 4 передачі, Бобров 9 + 5 підбирань, Скапінцев 7 + 6 підбирань – старт; Шульга 14 + 4 підбирання + 4 передачі, Лукашов 2 + 3 передачі, Войналович 11, Новицький 2, Лукашов 2, Кобзістий 0.

Наступний матч збірної України

Другий матч на другому етапі відбору на ЧС-2027 українська команда проведе вже наступного тижня. 31 серпня команда Айнарса Багатскіса зіграє проти Чорногорії.