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Баскетбол 28 августа 2026 · 21:46

Сборная Украины по баскетболу победила Грецию в отборе на ЧМ-2027

Украинская команда осилила титулованного соперника
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Сборная Украины по баскетболу победила Грецию в отборе на ЧМ-2027
Сборная Украины успешно начала второй этап отбора на ЧМ-2027 (фото: FIBA)
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Национальная сборная Украины по баскетболу одержала уверенную победу над командой Греции в первом матче второго этапа отбора на чемпионат мира-2027. В Риге команда Айнарса Багатскиса выиграла со счетом 82:76, а самым результативным в составе нашей сборной стал Александр Ковляр.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Украина – Греция

Украинская команда уверенно начала матч: первая десятиминутка осталась за нашими баскетболистами (24:19). В начале второго игрового периода Греция пыталась догнать Украину, но после двух реализуемых штрафных бросков от Вячеслава Боброва, сине-желтые оторвались уже на 7 очков. Впрочем, Греция смогла совершить рывок 7-0 и сравняла счет.

После тайм-аута украинская сборная пошла в атаку со свежими силами: Святослав Михайлюк и Максим Шульга стабильно набирали очки, что обеспечило нашей команде успех по итогам первой половины – 40:37.

В третьей десятиминутке проблемой для Украины стал проблемой Тайлер Дорси. Впрочем, на каждое попадание результативно отвечали Ковляр и Шульга. А за минуту до конца этого периода Святослав Михайлюк попал с дальней дистанции и вернул преимущество сборной Украины в 8 баллов.

Заключительная четверть началась с двух успешных дальних бросков от Андрея Войналовича. Оторвавшись на 11 очков, команда Багатскиса уже не отдала лидерство. Финальная сирена остановила матч при счете 82:76.

Самым результативным в составе нашей команды стал Александр Ковляр, набравший 18 очков. Отметим и результативность Максима Шульги, набравшего 14 баллов.

ЧМ-2027. Второй этап

Украина – Греция – 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)

Украина : Ковляр 18 + 6 подборов + 4 передачи, Ткаченко 6 + 3 подбора, Михайлюк 13 + 6 + 4 передачи, Бобров 9 + 5 подборов, Скапинцев 7 + 6 подборов - старт; Шульга 14+4 подбора+4 передачи, Лукашов 2+3 передачи, Войналович 11, Новицкий 2, Лукашов 2, Кобзистый 0.

Следующий матч сборной Украины

Второй матч на втором этапе отбора на ЧМ-2027 украинская команда проведет на следующей неделе. 31 августа команда Айнарса Багатскиса сыграет против Черногории.

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Теги: Сборная Украины Баскетбол
Главные матчи
УПЛ Матч завершено
Колос 0:0 Оболонь
Отбор на ЧМ-2027 Матч завершено
Украина 82:76 Греция
Бундеслига 28 августа 21:30
Бавария - : - Штуттгарт
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