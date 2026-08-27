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Баскетбол 27 августа 2026 · 17:00

Продолжит карьеру в США: клуб Суперлиги потерял 20-летнего форварда

В общей сложности "Нико-Баскет" перед стартом нового сезона покинули четыре игрока
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Продолжит карьеру в США: клуб Суперлиги потерял 20-летнего форварда
Максим Грищук будет выступать в студенческой лиге США (Фото: __max__go, Instagram)
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Форвард "Нико-Баскет" и сборной Украины U-20 Максим Грищук покинул клуб. Следующий сезон он проведет в США.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный комментарий тренера николаевского клуба.

Ситуация с Грищуком

По словам Валентина Берестнева, по возвращении с чемпионата Европы U-20 баскетболист сообщил клуб, что в дальнейшем он будет играть в США.

"Максим проинформировал, что он продолжит свою карьеру в США. Ему пришло приглашение из университета Южной Индианы, и он хочет попробовать себя в студенческой лиге. Несмотря на то, что у нас с ним был двухлетний контракт, он принял такое решение, и в следующем сезоне с нами играть не будет", - рассказал Берестов.

Тренер добавил, что в клубе удовлетворены прогрессом форварда и желают ему успехов.

Отметим, что на чемпионате Европы U-20 в Дивизионе B Грищук был одним из ключевых игроков сборной Украины. В семи матчах форвард в среднем набирал 16,9 очка, 8,9 подбора, 1,4 передачи и 1,4 блок-шота, имея лучший в сборной показатель эффективности – РЭ 21,1.

Причины других потерь

Также в "Нико-Баскете" сообщили, что команду покинули Кирилл Неамцу, Дмитрий Лихой и Антон Стуров.

К сожалению, причиной отсутствия Неамца стали проблемы со здоровьем . Игрок в своем Instagram-аккаунте сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

"Недавно у меня обнаружили разрыв сетчатки левого глаза и начальную отслойку сетчатки правого глаза. Мне нужно сделать операцию, чтобы сохранить зрение и избежать дальнейших осложнений", - написал Неамцу.

Баскетболист также рассказал, что суммарная стоимость лечения составляет 60 тысяч гривен. И объявил о сборе средств на операцию.

Также известно, что Дмитрий Лихой официально сменил клубную прописку . Недавно форвард стал игроком "Киев-Баскета".

Таким образом, неизвестно лишь о причине прекращения сотрудничества с Антоном Стуровым. Впрочем, в клубе пообещали подробнее рассказать о ситуации с игроком.

Ранее мы сообщали, что центровой сборной Украины нашел клуб в Румынии.

Теги: Баскетбол
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