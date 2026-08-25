Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме

Авторская колонка президентки Федерации легкой атлетики Украины Ольги Саладухи для Sport RBC.UA об итогах чемпионата Европы-2026 в Бирмингеме, выступлении украинской команды, организации соревнований и борьбе за недопуск российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

Четыре медали и команда, которой стоит гордиться

Я не очень люблю говорить о том, что могло быть, ведь этого все равно никогда не произойдет. Лучше анализировать то, что произошло, и думать всем вместе, как изменить все к лучшему, ведь предела усовершенствования нет никогда.

На чемпионате Европы мы выиграли четыре медали – полный комплект. Имели национальные рекорды и высокие достижения. Дебютантам соревнований, пусть пока и не всем, удавалось преодолеть первый круг. У нас снова были финалы в дисциплинах, в которых мы уже давно не видели украинцев на таком уровне. Например, по прыжкам с шестом среди мужчин.

Безусловно, не все всем удалось, но оснований для того, чтобы гордиться нашими спортсменами, тоже было достаточно.

Честно говоря, не хочется выделять кого-то в отдельности. Мы все видели результаты. Я отметила бы всю команду. Команду как таковую. Независимо от того, что у кого происходит дома, с каким трудом они сталкиваются, спортсмены выходят и выкладываются на максимум. Все действительно боролись: несмотря на травмы, личные драмы и множество других обстоятельств.

Артур Фельфнер и сложная квалификация

У Артура был непростой сезон. Не секрет, что у него проблемы со спиной, и этот год не был исключением. К счастью, он смог выйти в летнем сезоне действительно на высокий уровень, показывал одни из самых лучших результатов в карьере. Поэтому его отчаяние после квалификации можно хорошо понять, как и разочарование после "Бриллиантовой лиги" в Лозанне на следующей неделе.

В Бирмингеме он попытался сделать все спокойно и технически, но зажался. А в квалификации нужно было метать так, как он это делал бы в финале. Действительно досадно, что так произошло.

Но Артур очень умный спортсмен, он умеет анализировать и рефлектировать, поэтому, будем надеяться, он все же реализует свой потенциал. В частности, на чемпионатах мира и Европы.

Бирмингем показал, как должны проводиться большие соревнования

Соревнования в Великобритании всегда проводят на самом высоком уровне. В них в большинстве своем все четко организовано и продумано до деталей. В Бирмингеме, например, очень удобно построена арена – имею в виду сочетание основного и разминочного стадионов, а также то, сколько разнообразных необходимых для организаторов и атлетов помещений они сумели разместить в здании, расположенном на территории арены для разминки.

На этом стадионе даже сектор для длинных метаний был на основной разминочной арене, что бывает очень редко. Обычно метатели разминаются перед стартом на другой и оттуда едут на основную.

Alexander Stadium (Фото: Facebook/Alexander Stadium)

Чемпионаты Европы – это также о коммуникации с коллегами из других федераций, обмене опытом, наработке контактов, о воркшопах и идеях для совершенствования как спортивной и соревновательной составляющих, так и образовательной.

На самом деле, еще когда была атлеткой, очень любила сама здесь тягаться, полный стадион зрителей, фанатов! Организация всегда была топовой.

Позиция Мировой легкой атлетики по отношению к России и Беларуси остается неизменной

Да, позиция Мировой Атлетики непоколебима – нет предпосылок, чтобы возвращать россиян и белорусов в соревнования. Но, по сути, есть еще ряд федераций больших видов спорта с схожей позицией. Тот же футбол, биатлон и другие.

Однако примеры многих других видов спорта показывают стремление россиян вернуться и легкая атлетика здесь не исключение. И то, что мир постепенно привыкает к войне, некоторые даже забывают о том, что она продолжается, точно не облегчает нам задачу бороться за продолжение их отстранения.

В этом году даже в Совете Мировой легкой атлетики были проголосовавшие за возвращение россиян и белорусов. Но позиция ее президента Себастьяна Коу и большинства членов Совета, к счастью, остается неизменной.

Себастьян Коэ (фото: Marton Kovacs)

Мы, со своей стороны, и дальше должны прилагать максимум усилий для того, чтобы доказывать не только словами, но и фактами, аргументировано, почему их возврат недопустим.

Среди прочего, это создание россиянами условий, когда невозможно заниматься спортом: убийство русской армией спортсменов, вынужденность многих наших атлетов воевать вместо того, чтобы тренироваться, уничтожение инфраструктуры; оккупация территорий с соответствующими объектами; спортивные аннексии, когда россияне создают федерацию на оккупированных территориях.

Те же допинговые программы на государственном уровне, как и многое другое, свидетельствуют о недопустимости пребывания символики, спортсменов и функционеров этого государства на международной арене. Их преступления затрагивают сотни объектов, тысячи спортсменов и грубо нарушают международное гуманитарное право!

И мы работаем и дальше в этом направлении, чтобы не допускать агрессора к соревнованиям: руководство со своей стороны, атлеты – со своей, в частности через медиа и многочисленные интервью.