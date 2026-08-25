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Футбол 25 августа 2026 · 14:30

Трансферная бомба в АПЛ: "Тоттенхэм" подписал вингера "Манчестер Сити" почти за 100 млн

22-летний бразилец заключил со "шпорами" контракт на пять лет
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Трансферная бомба в АПЛ: "Тоттенхэм" подписал вингера "Манчестер Сити" почти за 100 млн
Савиньо заключил контракт до 2031 года (Фото: tottenhamhotspur)

Лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о подписании 22-летнего бразильского вингера "Манчестер Сити" Савиньо.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление прессслужбы "Тоттенгема".

Детали громкого трансфера

Лондонский клуб завершил переход бразильца после того, как футболист успешно прошел медицинское освидетельствование и урегулировал все юридические детали. По данным СМИ, итоговая стоимость трансфера с учетом бонусных выплат составила около 99 миллионов евро (75 млн. фунтов гарантировано плюс до 10 млн. фунтов бонусами).

Савиньо подписал со "шпорами" долгосрочный контракт и будет выступать за новую команду до июня 2031 года.

Достижения Савиньо в Манчестере и сборной

В составе манчестерского гранда вингер отыграл 84 матча во всех турнирах, отличившись 7 забитыми мячами. Вместе с "горожанами" он получил Кубок Англии и Кубок английской лиги.

За национальную сборную Бразилии Савиньо дебютировал в марте 2024-го года в товарищеской игре против Англии (1:0) на стадионе "Уэмбли". Всего в форме "селесао" Савиньо провел 13 поединков и забил один гол.

Ранее мы сообщали, что "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" согласовали детали трансфера 22-летнего вингера.

Теги: Футбол Манчестер Сити Тоттенхэм
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