Трансферная бомба в АПЛ: "Тоттенхэм" подписал вингера "Манчестер Сити" почти за 100 млн

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление прессслужбы "Тоттенгема" .

Детали громкого трансфера

Лондонский клуб завершил переход бразильца после того, как футболист успешно прошел медицинское освидетельствование и урегулировал все юридические детали. По данным СМИ, итоговая стоимость трансфера с учетом бонусных выплат составила около 99 миллионов евро (75 млн. фунтов гарантировано плюс до 10 млн. фунтов бонусами).

Савиньо подписал со "шпорами" долгосрочный контракт и будет выступать за новую команду до июня 2031 года.

Достижения Савиньо в Манчестере и сборной

В составе манчестерского гранда вингер отыграл 84 матча во всех турнирах, отличившись 7 забитыми мячами. Вместе с "горожанами" он получил Кубок Англии и Кубок английской лиги.

За национальную сборную Бразилии Савиньо дебютировал в марте 2024-го года в товарищеской игре против Англии (1:0) на стадионе "Уэмбли". Всего в форме "селесао" Савиньо провел 13 поединков и забил один гол.