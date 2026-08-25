Выбитые стекла и таблички "заминировано": как выглядит "Донбасс Арена" после годов оккупации

Стадион "Донбасс Арена" в течение 12 лет находится под оккупацией РФ. За это время жемчужина донецкого футбола превратилась в свалку.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию журналиста и военнослужащего Юрия Бутусова.
Об ужасном состоянии домашней арены "Шахтера" было известно и раньше. В сети регулярно появлялись фото и видео, где можно было увидеть состояние "Донбасс Арены".
Затем на новых фотографиях можно увидеть обновление - теперь газоны перед ареной "украшают" таблички о минировании.
Предполагается, что оккупанты натыкали таблички с предупреждением о взрывоопасных предметах, чтобы не ухаживать за травой.
Также можно увидеть, что остекленному стадиону не хватает целых секций – на их месте огромные дыры.
Новый стадион в Донецке построили в 2009 году. Тогда же "Шахтер" переехал на него из РСК "Олимпийский". В конце концов "Донбасс Арена" была домашней ареной дончан до 2014 года.
Также на этом стадионе проходили поединки чемпионата Европы 2012 года.
В 2014 году Донецк оказался под российской оккупацией. И с тех пор футбола на газоне "Донбасс Арены" не было.
Раньше мы рассказывали и показывали, как выглядит исторический стадион "Шахтера" в оккупированном Донецке.