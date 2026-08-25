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Футбол 25 августа 2026 · 16:11

Выбитые стекла и таблички "заминировано": как выглядит "Донбасс Арена" после годов оккупации

Табличками о "минировании" оккупанты, возможно, прикрывают заброшенные газоны вокруг стадиона
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Выбитые стекла и таблички "заминировано": как выглядит "Донбасс Арена" после годов оккупации
Состояние домашней арены "горняков" ухудшается каждый год (Фото: БУТУСОВ ПЛЮС)
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Стадион "Донбасс Арена" в течение 12 лет находится под оккупацией РФ. За это время жемчужина донецкого футбола превратилась в свалку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию журналиста и военнослужащего Юрия Бутусова.

Текущее состояние арены

Об ужасном состоянии домашней арены "Шахтера" было известно и раньше. В сети регулярно появлялись фото и видео, где можно было увидеть состояние "Донбасс Арены".

Затем на новых фотографиях можно увидеть обновление - теперь газоны перед ареной "украшают" таблички о минировании.

Предполагается, что оккупанты натыкали таблички с предупреждением о взрывоопасных предметах, чтобы не ухаживать за травой.

Также можно увидеть, что остекленному стадиону не хватает целых секций – на их месте огромные дыры.

Ужасный вид "Донбасс Арены" (Фото: БУТУСОВ ПЛЮС)

История "Донбасс Арены"

Новый стадион в Донецке построили в 2009 году. Тогда же "Шахтер" переехал на него из РСК "Олимпийский". В конце концов "Донбасс Арена" была домашней ареной дончан до 2014 года.

Также на этом стадионе проходили поединки чемпионата Европы 2012 года.

В 2014 году Донецк оказался под российской оккупацией. И с тех пор футбола на газоне "Донбасс Арены" не было.

Раньше мы рассказывали и показывали, как выглядит исторический стадион "Шахтера" в оккупированном Донецке.

Теги: Футбол
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